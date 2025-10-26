पलवल: एसपी ने अपराधों की रोकथाम के लिए अधिकारियों संग की बैठक, दिए सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, पलवल। जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने लघु सचिवालय में जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपराध पर रोकथाम के लिए निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने हाल ही में पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों की जानकारी देते हुए उनकी पालना के बारे में निर्देश दिए।



पुलिस अधीक्षक ने थाना व चौकी प्रभारियों को सख्त आदेश दिए कि लोगों की शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए समाधान किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि संगीन किस्म के अपराधों से जुड़ी शिकायतों की गहनता से जांच करके त्वरित कार्रवाई की जाए।

इसके अलावा नशा तस्करी के अवैध धंधे पर अंकुश लगाने व नशाखोरी का अवैध कार्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में जाए। उन्होंने मोस्टवांटेड, उद्घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी आमजन से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें और अपराधियों से सख्ती से निपटें।

खुफिया तंत्र मजबूत करने पर जोर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित करें, ताकि कानून व्यवस्था एवं शांति बनी रहे। उन्होंने पुलिस विभाग के खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया। ताकि अपराधियों के नेटवर्क का पता चल सके व प्रभावी कार्रवाई की जा सके।