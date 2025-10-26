पलवल: एसपी ने अपराधों की रोकथाम के लिए अधिकारियों संग की बैठक, दिए सख्त निर्देश
पलवल के एसपी ने अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में, उन्होंने अपराध नियंत्रण पर जोर दिया और अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी ने गश्त और नाकाबंदी बढ़ाने के आदेश भी दिए ताकि अपराधों को कम किया जा सके।
जागरण संवाददाता, पलवल। जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने लघु सचिवालय में जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपराध पर रोकथाम के लिए निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने हाल ही में पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों की जानकारी देते हुए उनकी पालना के बारे में निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक ने थाना व चौकी प्रभारियों को सख्त आदेश दिए कि लोगों की शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए समाधान किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि संगीन किस्म के अपराधों से जुड़ी शिकायतों की गहनता से जांच करके त्वरित कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा नशा तस्करी के अवैध धंधे पर अंकुश लगाने व नशाखोरी का अवैध कार्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में जाए। उन्होंने मोस्टवांटेड, उद्घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी आमजन से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें और अपराधियों से सख्ती से निपटें।
खुफिया तंत्र मजबूत करने पर जोर
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित करें, ताकि कानून व्यवस्था एवं शांति बनी रहे। उन्होंने पुलिस विभाग के खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया। ताकि अपराधियों के नेटवर्क का पता चल सके व प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़कों पर नजर आने चाहिए, जिससे आमजन स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने व ऐसी शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि थाने में आने वाले हर व्यक्ति की सुनवाई हो और उसकी शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की जाए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा।
इस अवसर पर एडिशनल एसपी ममता खरब, डीएसपी मुख्यालय अनिल कुमार, डीएसपी पलवल मनोज वर्मा, डीएसपी होडल सुरेंद्र सिंह, डीएसपी हथीन मोहिन्दर वर्मा, डीएसपी साहिल ढिल्लों सहित सभी क्राइम यूनिट,थाना व चौकी प्रभारी मौजूद रहे।
