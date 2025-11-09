बाइक पर लाखों का मादक पदार्थ लेकर जा रहे तस्करों को पुलिस ने दबोचा, कट्टे में छिपाकर रखा था 10 किलो गांजा
पलवल पुलिस ने बाइक पर लाखों का मादक पदार्थ ले जा रहे तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसे उन्होंने कट्टे में छिपा रखा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों से पूछताछ जारी है।
जागरण संवाददाता, पलवल। क्राइम ब्रांच पलवल की टीम ने करीब तीन लाख रुपये कीमत के दस किलो 40 ग्राम गांजा के साथ दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच पलवल प्रभारी दीपक गुलिया ने बताया कि उनकी टीम बढ़ा गांव के बस अड्डा पर गश्त कर रही थी।
तभी उन्हें सूचना मिली कि नंगली पिचानकी के रहने वाले रोहताश और शंकर बाइक पर प्लास्टिक के कट्टे में गांजा लेकर नंगली पिचानकी और अहरवां गांव के बीच गंदे नाले पर किसी का इंतजार कर रहे हैं।
सूचना पर तुरंत दबिश दी गई। टीम ने बाइक सवार दोनों युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम रोहताश और पीछे बैठे युवक ने शंकर बताया। दोनों के बीच रखे प्लास्टिक कट्टे की तलाशी ली गई। आरोपितों की तलाशी में 10 किलो 40 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत करीब तीन लाख रुपये आंकी गई है।
NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
आरोपितों के विरुद्ध सदर थाना पलवल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में यह पता लगाया जा रहा है कि गांजा कहां से लाया गया, किसे बेचा जाना था और तस्करी में कौन-कौन शामिल है। दोनों को जल्द पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके।
