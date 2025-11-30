Language
    Road Accident: पलवल में क्यों बढ़ रहे हैं सड़क हादसे? सामने आई रिपोर्ट

    By Ankur Agnihotri Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:39 PM (IST)

    पलवल जिले में कोहरे के कारण सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कई मौतें हो रही हैं। दैनिक जागरण ने सड़क सुरक्षा पर विशेष खबरें प्रकाशित की हैं। RTO जितेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध कट और ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उन्हें ठीक करने के लिए IIT मद्रास की टीम ने ऑडिट किया है। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।

    पलवल जिले में कोहरे के कारण सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कई मौतें हो रही हैं। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पलवल। सर्दियों में कोहरे की वजह से जिले में सड़क हादसे बहुत बढ़ जाते हैं, जिससे कई मौतें होती हैं। लाइट की कमी, खराब साइनेज और लेन मार्किंग, गैर-कानूनी रास्ते, ब्लैक स्पॉट, गाड़ियों में टेललाइट और रिफ्लेक्टर न होना, सड़कों पर गैर-कानूनी कामचलाऊ गाड़ियां चलना, और मुख्य सड़कों पर खराब गाड़ियों को पार्क करने के लिए ट्रक बे की कमी सड़क हादसों की कुछ वजहें हैं। हाल ही में, दैनिक जागरण ने सड़क सुरक्षा पर खास खबरें छापीं।

    दैनिक जागरण के रिपोर्टर कुलवीर चौहान ने 2016 बैच के HCS ऑफिसर जितेंद्र सिंह से बात की, जो ज़िले में RTO के तौर पर काम करते हैं। यहां कुछ खास बातें...

    सवाल: साइनबोर्ड, डिवाइडर, सफेद पट्टियां और पैरापेट गायब हैं। सड़कों पर नियमों के उल्लंघन को दूर करने में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की क्या भूमिका है?

    जवाब: रोड सेफ्टी कमेटी हर महीने मिलती है। साइनबोर्ड, डिवाइडर, सफेद पट्टियां और पैरापेट लगाने के लिए गाइडलाइन समय-समय पर संबंधित एजेंसियों को जारी की जाती हैं। फोटो भी मांगे जाते हैं। इस बार, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि कोहरा शुरू होने से पहले यह काम पूरा करके रिपोर्ट दी जाए। नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जाते हैं।

    सवाल: कोहरे के दौरान सर्विस रोड और सड़क किनारे ट्रक पार्क किए जाते हैं, जिससे बड़े एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता?

    जवाब: ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस ने एक जॉइंट टीम बनाई है। रेगुलर तौर पर फाइन और उससे जुड़ी कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में, पलवल शहर में सर्विस रोड पर भारी गाड़ियों को सर्विस लेन में आने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। टीमें स्कूलों में जाकर लोगों को सड़क पर पार्किंग न करने की चेतावनी भी दे रही हैं।

    सवाल: जिले में ओवरलोड गाड़ियां और कामचलाऊ गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों का इस्तेमाल खेती के कामों के बजाय कमर्शियल कामों में किया जा रहा है। क्या उनके खिलाफ एक्शन लेने का कोई प्लान है?

    जवाब: ऐसी गाड़ियों पर नज़र रखने के लिए जिले भर में लगातार टीमें तैनात की जाती हैं। चालान किए जाते हैं और ऐसी गाड़ियां सीज भी की जाती हैं। इसके लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट का भी सहयोग लिया जा रहा है। सभी से अपील है कि वे नियमों का उल्लंघन न करें।

    सवाल: जिले में कई जगहों पर अवैध कट और ब्लैक स्पॉट हैं, जिनसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोहरे के दौरान एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा होती है। इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

    जवाब: इसके लिए अवैध कट और ब्लैक स्पॉट की हर महीने रिपोर्ट मांगी जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सख्त निर्देश हैं कि अवैध कट बंद किए जाएं। अगर डिपार्टमेंट की लापरवाही से कोई एक्सीडेंट होता है, तो अधिकारी का नाम भी FIR में शामिल किया जाएगा।

    पिछले महीने IIT मद्रास की एक टीम को ब्लैक स्पॉट का ऑडिट करने के लिए बुलाया गया था। खासकर मुंडकटी, होडल, चांदहट आदि इलाकों में बढ़ते एक्सीडेंट को लेकर साइंटिफिक ऑडिट किया गया है, इसकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। इस रिपोर्ट के बाद सुझावों पर अमल किया जाएगा और एक्सीडेंट कम करने के लिए काम किया जाएगा।

    सवाल: कुछ लोग गलत साइड गाड़ी चलाते हैं, और कभी-कभी एक बाइक पर तीन लोग चलते हैं। लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं?

    जवाब: सड़क एक्सीडेंट कम करने के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। अगर ड्राइवर सतर्क रहें, तो सड़क एक्सीडेंट कम हो सकते हैं। हमारी टीमें जागरूकता अभियान चला रही हैं। कार्रवाई भी की जा रही है। स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। हम अलग-अलग NGOs की भी मदद ले रहे हैं। हमारी टीमें अभी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगा रही हैं। हम ड्राइवरों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे रात में और कोहरे के दौरान एक्सीडेंट कम करने के लिए रिफ्लेक्टर टेप लगाएं।