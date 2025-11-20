पलवल में तेज रफ्तार का कहर, कार की टक्कर से ससुर की मौके पर ही मौत; दामाद घायल

जागरण संवाददाता, पलवल। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-19) पर बामनीखेड़ा शुगर मिल के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे ससुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक टक्कर मारने के बाद कार समेत फरार हो गया।

सदर थाना क्षेत्र के डीएसपी साहिल ढिल्लो ने बताया कि मृतक की पहचान दुधौला गांव के रहने वाले सूर्य प्रकाश के रूप में हुई है। घायल दामाद मनोज कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 18 नवंबर को वह अपने ससुर सूर्य प्रकाश को लेकर बाइक से बामनीखेड़ा गांव किसी जरूरी काम से जा रहा था। वह बाइक चला रहा था और ससुर पीछे बैठे थे।