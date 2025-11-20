Language
    पलवल में तेज रफ्तार का कहर, कार की टक्कर से ससुर की मौके पर ही मौत; दामाद घायल

    By Kulveer Singh Chauhan Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:21 PM (IST)

    पलवल में दिल्ली-आगरा हाईवे पर बामनीखेड़ा शुगर मिल के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ससुर सूर्य प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दामाद मनोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    पलवल में भीषण सड़क हादसे में ससुर की मौके पर ही मौत।

    जागरण संवाददाता, पलवल। दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-19) पर बामनीखेड़ा शुगर मिल के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर पीछे बैठे ससुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक टक्कर मारने के बाद कार समेत फरार हो गया।

    सदर थाना क्षेत्र के डीएसपी साहिल ढिल्लो ने बताया कि मृतक की पहचान दुधौला गांव के रहने वाले सूर्य प्रकाश के रूप में हुई है। घायल दामाद मनोज कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 18 नवंबर को वह अपने ससुर सूर्य प्रकाश को लेकर बाइक से बामनीखेड़ा गांव किसी जरूरी काम से जा रहा था। वह बाइक चला रहा था और ससुर पीछे बैठे थे।

    शुगर मिल के पास अचानक पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। धक्के से दोनों सड़क पर दूर जा गिरे। सूर्य प्रकाश को सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं।

    मनोज ने किसी तरह घायल ससुर को नागरिक अस्पताल पलवल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मनोज ने बताया कि उन्होंने कार का नंबर नोट कर लिया था, जिसके आधार पर पुलिस अब चालक की तलाश कर रही है।