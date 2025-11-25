Language
    पलवल में रिटायर्ड टीचर पर जानलेवा हमला, पुलिस जांच जारी

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:17 PM (IST)

    पलवल में एक सेवानिवृत्त शिक्षक पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल शिक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

    पलवल में एक सेवानिवृत्त शिक्षक पर जानलेवा हमला हुआ है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पलवल। होडल के अंधुआ पट्टी में 65 साल के रिटायर्ड PTI टीचर पर उनके पड़ोसियों ने जानलेवा हमला किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पीड़ित रणधीर सिंह ने होडल पुलिस स्टेशन में दी अपनी शिकायत में बताया कि 15 नवंबर की सुबह वह अपने घर के बाहर टहल रहे थे। जब वह सुरजीत के घर के पास से गुजरे तो उसने बिना किसी वजह के उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने विरोध किया तो सुरजीत, उसके भाई नरेंद्र, मां बिमलेश और पत्नी सुधा ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।

    सुरजीत ने लोहे के पंच से रणधीर सिंह के सिर पर जोरदार वार किया। मारपीट के बाद आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। घायल रणधीर सिंह को गंभीर हालत में पलवल के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पूरी घटना पड़ोस में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई।