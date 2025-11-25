पलवल में रिटायर्ड टीचर पर जानलेवा हमला, पुलिस जांच जारी

जागरण संवाददाता, पलवल। होडल के अंधुआ पट्टी में 65 साल के रिटायर्ड PTI टीचर पर उनके पड़ोसियों ने जानलेवा हमला किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित रणधीर सिंह ने होडल पुलिस स्टेशन में दी अपनी शिकायत में बताया कि 15 नवंबर की सुबह वह अपने घर के बाहर टहल रहे थे। जब वह सुरजीत के घर के पास से गुजरे तो उसने बिना किसी वजह के उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने विरोध किया तो सुरजीत, उसके भाई नरेंद्र, मां बिमलेश और पत्नी सुधा ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।