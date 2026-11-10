त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग करते समय रहें सावधान, पलवल SP ने जारी की साइबर सुरक्षा एडवाइजरी
त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान बढ़ते साइबर ठगी के मामलों को देखते हुए पलवल पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है।
जागरण संवाददाता, पलवल। त्योहारी सीजन के दौरान आनलाइन शापिंग में होने वाली बढ़ोतरी के मद्देनजर साइबर ठगों की सक्रियता बढ़ गई है। इसे लेकर पुलिस अधीक्ष दीप्ति गर्ग ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से पूरी तरह सजग और सतर्क रहने की अपील की है।
पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि त्योहारी सीजन में भारी छूट और फर्जी आफर्स के लालच में न आएं, अज्ञात लिंक, संदिग्ध ऐप और यूपीआई पिन या ओटीपी किसी के साथ साझा करने से बचें।
पुलिस अधीक्षक दीप्ति गर्ग ने बताया कि त्योहारी सीजन में जालसाज इंटरनेट मीडिया के माध्यम से नामी ई-कामर्स कंपनियों के मिलते-जुलते फर्जी वेब लिंक तैयार कर मुनाफे का झांसा देते हैं। उपभोक्ता जैसे ही ऐसे लुभावने लिंक पर क्लिक करते हैं या कोई अनधिकृत ऐप डाउनलोड करते हैं, साइबर ठग उनके बैंक खातों से गाढ़ी कमाई चुरा लेते हैं।
एसपी दीप्ति गर्ग ने किया स्पष्ट
एसपी दीप्ति गर्ग ने स्पष्ट किया कि सजगता ही साइबर सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए बिना सोचे-समझे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और पूरी तरह सुरक्षित तरीके से त्योहारों का आनंद लें।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि किसी के साथ साइबर ठगी की कोई घटना हो जाती है, तो वे तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।
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