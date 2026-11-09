पलवल में बच्चों को बाल अधिकारों और सुरक्षा के प्रति किया जागरूक, शामिल हुए कई गणमान्य लोग

जागरण संवाददाता, पलवल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा यादूपुर गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर में विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, बाल सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

शिविर में शामिल हुए ये गणमान्य लोग

शिविर का आयोजन अधिवक्ता संजय सिंह वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर वालंटियर अंजू भी उपस्थित रहीं। विद्यालय के मुख्य अध्यापक महेंद्र सिंह सहित शिक्षक राज कुमार, सुषमा देवी, तेजवीर, परसराम व अन्य शिक्षकगण ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की।