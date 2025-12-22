Language
    कोहरे में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए 100 से अधिक वाहनों पर लगाए गए रिफ्लेक्टर टेप

    By Ankur Agnihotri Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    गदपुरी पुलिस ने 100 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर वाहन चालकों को जागरूक किया।

    जागरण संवाददाता, पलवल। सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से थाना गदपुरी पुलिस द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के दिशा-निर्देश पर थाना गदपुरी पुलिस ने 100 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाकर वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया।

    डीएसपी मुख्यालय अनिल कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान निजी वाहनों, भारी वाहनों, कमर्शियल वाहनों एवं ट्रैक्टर-ट्राली सहित ऐसे वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए जिनमें पीछे लाइट नहीं थी। यह अभियान वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया गया है, ताकि कोहरे में दृश्यता बढ़े और दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

    उन्होंने कहा कि सर्दियों में विशेषकर सुबह और रात के समय कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है, ऐसे में वाहन चालकों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने अपील की कि सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें, निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाएं तथा सुरक्षित सफर सुनिश्चित करें।

    उन्होंने बताया कि जिला यातायात पुलिस द्वारा छोटे-बड़े, निजी और व्यवसायिक वाहनों पर लगातार रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं। साथ ही सभी थाना प्रबंधक, यातायात थाना एवं बीट इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं कि सर्दियों के मौसम में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। इसके अतिरिक्त, सर्दियों में बढ़ने वाली आपराधिक घटनाओं को लेकर भी पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

    उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार चालान की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम जनता व वाहन चालकों से अपील की गई कि वे तेज रफ्तार से बचें, प्रेशर हार्न का प्रयोग न करें, कोहरे में लो बीम लाइट का उपयोग करें, वाहन मोड़ते समय इंडिकेटर लगाएं, मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं और नींद आने पर वाहन चलाने से बचें।

    उन्होंने सीट बेल्ट, हेलमेट, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और रिफ्लेक्टर टेप के प्रयोग पर भी जोर दिया तथा कहा कि पलवल पुलिस आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है।

