बीते महीने 10,920 वाहनों के कटे चालान, शराब पीकर वाहन चलाने वाले 338 लोग धरे

जागरण संवाददाता, पलवल। जिला पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले, बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखा छोड हवाबाजी एवं ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी चलने वालों के साथ-साथ यातायात नियमों की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत पुलिस ने अक्टूबर माह में 10920 वाहनों के चालान करते हुए 146 वाहन इंपाउंड किए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चालान में मुख्यतः शराब पीकर वाहन चलाने वाले -338, गलत लाइन के-5438, ट्रिपल राइडिंग-1840,गलत पार्किंग-541, बुलेट पटाखा मोटरसाइकिल-13, ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी-149, ओवर स्पीड-662, विदाउट नंबर प्लेट-524 एवं विदाउट हेलमेट-1345 हैं। साथ ही इन पर 2,,20,09800 रुपए का जुर्माना किया गया है।

पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि जिला पुलिस द्वारा लगातार वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौत के आंकड़े को कम किया जा सके और रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौत से के घर का चिराग ना बुझे।