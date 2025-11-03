बीते महीने 10,920 वाहनों के कटे चालान, शराब पीकर वाहन चलाने वाले 338 लोग धरे
पलवल पुलिस ने अक्टूबर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। 10920 वाहनों के चालान किए गए और 146 जब्त किए गए। शराब पीकर गाड़ी चलाने, गलत लेन में चलने और ट्रिपल राइडिंग जैसे उल्लंघनों पर कार्रवाई हुई। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और शराब पीकर गाड़ी न चलाने की अपील की।
जागरण संवाददाता, पलवल। जिला पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले, बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखा छोड हवाबाजी एवं ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी चलने वालों के साथ-साथ यातायात नियमों की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत पुलिस ने अक्टूबर माह में 10920 वाहनों के चालान करते हुए 146 वाहन इंपाउंड किए हैं।
चालान में मुख्यतः शराब पीकर वाहन चलाने वाले -338, गलत लाइन के-5438, ट्रिपल राइडिंग-1840,गलत पार्किंग-541, बुलेट पटाखा मोटरसाइकिल-13, ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी-149, ओवर स्पीड-662, विदाउट नंबर प्लेट-524 एवं विदाउट हेलमेट-1345 हैं। साथ ही इन पर 2,,20,09800 रुपए का जुर्माना किया गया है।
पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि जिला पुलिस द्वारा लगातार वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौत के आंकड़े को कम किया जा सके और रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौत से के घर का चिराग ना बुझे।
उन्होंने जिला पलवल की आम जनता से अपील की है कि यातायात नियमों की पूरी तरह से पालना करें तथा अपने व औरों के जीवन को बचाएं, शराब का सेवन कर कभी वाहन ना चलाएं। पुलिस कप्तान पलवल ने बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखा छोड़ कर हवा बाजी करने वालों को सचेत करते हुए कहा कि अभी केवल पलवल पुलिस चालान ही कर रही है संभल जाएं अन्यथा इस अपराध के लिए मुकदमा का भी प्रावधान है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।