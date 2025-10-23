पलवल: जुआ के अड्डे पर छापे के दौरान पुलिस पर हमला, सब-इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ी, पत्थर मारकर फोड़ दिया सिर
पलवल में जुए के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी के दौरान जुआरियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में एक सब-इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी गई और पत्थर मारकर उनका सिर फोड़ दिया गया। पुलिस ने कुछ जुआरियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पलवल। सदर थाना क्षेत्र के पिंगोड़ गांव में जुए के अड्डे पर छापा मारने गई पुलिस टीम पर जुआरियों ने हमला कर दिया। हमले में सब-इंस्पेक्टर राशिद खान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिर पर पत्थर से गंभीर चोट लगी है। पुलिस पर हमला करने के बाद आरोपित तीन पकड़े गए जुआरियों को भी छुड़ाकर ले गए। हालांकि, हमले के कुछ देर बाद ही पुलिस ने इन तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सदर थाना में तैनात एसआई राशिद खान मंगलवार को सदर थाना में ड्यूटी पर थे। उसी दौरान उन्हें मुखबिर खास से सूचना मिली कि पिंगोड़ गांव में सचिन के प्लाट पर बड़े पैमाने पर जुआ चल रहा है। सूचना के अनुसार राकेश, ईश्वर, बिजेंद्र, पवन, सचिन, उदय, सुनील, तुला, गोलू, किशोर, धीरज, गुफ्फल, अन्नी, भोरा, मोहनलाल, और पवन सहित लगभग 30-35 लोग जुआ खेल रहे थे।
एसआई राशिद खान तुरंत सिपाही नीरज, ईएएसआई अकबर, और सरकारी गाड़ी चालक एसपीओ वीरेंद्र के साथ पिंगोड़ पहुंचे। सिविल ड्रेस में पुलिस टीम ने छापा मारा। पुलिस को देखकर जुआ खेल रहे युवकों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने पीछा करके ईश्वर, बिजेंद्र, और पवन नामक युवकों को जुआ खेलते हुए मौके पर पकड़ा। पुलिस ने जमीन पर पड़े जुए के कुल 2220 रुपये और 52 ताश के पत्ते बरामद किए गए, जबकि बाकी जुआरी पैसे लेकर भाग गए।
एसआई राशिद खान जब पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ कर रहे थे, तभी जुआ खेल रहे व्यक्तियों में से पिंगोड़ का गोलू अपने अन्य साथियों के साथ आया और आते ही एसआई राशिद खान पर हमला कर दिया और उनकी वर्दी फाड़ दी।
शिकायत के अनुसार, गोलू ने पत्थर उठाकर जान से मारने की नीयत से एसआई के सिर पर मारा, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी। इसके बाद सभी हमलावरों ने मिलकर अपने तीनों साथियों ईश्वर, बिजेंद्र, और पवन को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया। वे जुए के पकड़े गए पैसे भी छीनकर ले गए और पुलिस टीम पर पथराव किया।
हमले के बाद एसआई राशिद खान का उपचार कराया गया। पुलिस ने जुआ खेलने, सरकारी काम में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी समेत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 16 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। पुलिस ने इसके बाद कुछ ही देर में ईश्वर, विजेंद्र, और पवन को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को तीनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया।
