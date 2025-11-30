पलवल पुलिस का ऑपरेशन ट्रैकडाउन, 23 दिनों में 352 अपराधी पकड़े; 25 साल से फरार टिंकू भी धराया
पलवल पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन में 23 दिनों में 352 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनमें वांछित और हार्डकोर अपराधी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि इस कार्रवाई में लूट, हत्या, ड्रग तस्करी जैसे अपराधों में शामिल आरोपियों को पकड़ा गया और भारी मात्रा में अवैध हथियार और शराब बरामद की गई।
जागरण संवाददाता, पलवल। 5 नवंबर से 27 नवंबर तक चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन में पुलिस ने अपराधियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक (SP) वरुण सिंगला के अनुसार, सिर्फ़ 23 दिनों में कुल 352 अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें दो वॉन्टेड अपराधी, 107 हार्डकोर अपराधी और 245 अन्य अपराधी शामिल हैं। इस कार्रवाई से जिले में अपराधियों पर पकड़ मज़बूत हुई है और लोगों में सुरक्षा की भावना मज़बूत हुई है।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुकेश उर्फ टिंकू, जो 25 साल से फरार था और जिस पर 5,000 रुपये का इनाम था, उसे उत्तर प्रदेश के एटा जिले से गिरफ्तार किया गया, और धर्मबीर मर्डर केस में वॉन्टेड और 5,000 रुपये के इनामी चंद्रभान को हाथरस से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, लूट, स्नैचिंग, हत्या और हत्या की कोशिश जैसे अपराधों में वॉन्टेड 65 में से 64 आरोपियों को भी पकड़ लिया गया।
इस कैटेगरी में कुल 107 हार्डकोर क्रिमिनल पकड़े गए, साथ ही 43 दूसरे फरार क्रिमिनल भी पकड़े गए। आम क्राइम में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी, ड्रग ट्रैफिकिंग, अवैध शराब, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा और सड़क हादसों से जुड़े मामलों में 245 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से तीन पिस्टल, दो तमंचे, चार कारतूस, 11.996 kg गांजा, 1.758 kg हशीश, सात ग्राम हेरोइन, 4595 बोतल विदेशी शराब, 572 बोतल देसी शराब और 49 बोतल बीयर बरामद की।
पुलिस सुपरिटेंडेंट के मुताबिक, जिले में एक्टिव गैंग पर भी बड़ी कार्रवाई की गई। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान ट्रांसफॉर्मर चोरी, फैक्ट्री चोरी और मोबाइल चोरी करने वाले पांच गैंग पकड़े गए।
अपराधियों की गलत कमाई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 26 आरोपियों की प्रॉपर्टी की जानकारी इकट्ठा की गई, जिसमें से ड्रग तस्कर सिकंदर की गैर-कानूनी संपत्ति जब्त करने का काम आखिरी स्टेज में है। अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए 49 कुख्यात आरोपियों की नई हिस्ट्रीशीट खोली गई और 56 हिस्ट्रीशीट अपडेट की गईं।
