पलवल पुलिस का ऑपरेशन ट्रैकडाउन, 23 दिनों में 352 अपराधी पकड़े; 25 साल से फरार टिंकू भी धराया

जागरण संवाददाता, पलवल। 5 नवंबर से 27 नवंबर तक चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन में पुलिस ने अपराधियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक (SP) वरुण सिंगला के अनुसार, सिर्फ़ 23 दिनों में कुल 352 अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें दो वॉन्टेड अपराधी, 107 हार्डकोर अपराधी और 245 अन्य अपराधी शामिल हैं। इस कार्रवाई से जिले में अपराधियों पर पकड़ मज़बूत हुई है और लोगों में सुरक्षा की भावना मज़बूत हुई है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुकेश उर्फ टिंकू, जो 25 साल से फरार था और जिस पर 5,000 रुपये का इनाम था, उसे उत्तर प्रदेश के एटा जिले से गिरफ्तार किया गया, और धर्मबीर मर्डर केस में वॉन्टेड और 5,000 रुपये के इनामी चंद्रभान को हाथरस से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, लूट, स्नैचिंग, हत्या और हत्या की कोशिश जैसे अपराधों में वॉन्टेड 65 में से 64 आरोपियों को भी पकड़ लिया गया।

इस कैटेगरी में कुल 107 हार्डकोर क्रिमिनल पकड़े गए, साथ ही 43 दूसरे फरार क्रिमिनल भी पकड़े गए। आम क्राइम में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी, ड्रग ट्रैफिकिंग, अवैध शराब, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा और सड़क हादसों से जुड़े मामलों में 245 आरोपियों को गिरफ्तार किया।