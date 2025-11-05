प्लॉट बचाने गए तो परिवार पर लाठी-रॉड से टूट पड़े हमलावर, 6 पर जानलेवा हमले का केस दर्ज

जागरण संवाददाता, पलवल। प्लॉट पर जबरन कब्जा करने से रोकने पर परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। चांदहट थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक महिला सहित छह के विरुद्ध केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

चांदहट थाना प्रभारी सुंदरपाल के अनुसार मामले में एकता बैंसला नाम कि महिला ने दी शिकायत में कहा है कि वह अपने परिवार के साथ एसआरएस फ्लैट में रहती है। दो नवंबर को वह अपने पति के साथ जब अपनी ससुराल लालगढ़ गांव पहुंची तो देखा की कुछ लोग उनके प्लाट पर कब्जा कर रहे थे।

विरोध करने पर किया हमला इनमें गांव के ही सजंय, संजय की पत्नी अनिता, बेटा सागर व कपिल के अलावा धर्मराज व धर्मराज का बेटा कल्लू उर्फ जितेंद्र कब्जा कर रहे थे। उन्होंने जब विरोध किया तो उक्त लोगों ने उसके पति सुरेंद्र पर हाथों में लिए हुए लोहे की राड, लाठी व डंडा से हमला कर दिया।