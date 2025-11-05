प्लॉट बचाने गए तो परिवार पर लाठी-रॉड से टूट पड़े हमलावर, 6 पर जानलेवा हमले का केस दर्ज
पलवल में एक परिवार अपने प्लॉट को बचाने गया था, जहाँ उन पर लाठी और रॉड से हमला किया गया। इस हमले में परिवार के छह सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। प्लॉट विवाद के चलते यह हमला हुआ, जिसमें हमलावरों ने प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की।
जागरण संवाददाता, पलवल। प्लॉट पर जबरन कब्जा करने से रोकने पर परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। चांदहट थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक महिला सहित छह के विरुद्ध केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
चांदहट थाना प्रभारी सुंदरपाल के अनुसार मामले में एकता बैंसला नाम कि महिला ने दी शिकायत में कहा है कि वह अपने परिवार के साथ एसआरएस फ्लैट में रहती है। दो नवंबर को वह अपने पति के साथ जब अपनी ससुराल लालगढ़ गांव पहुंची तो देखा की कुछ लोग उनके प्लाट पर कब्जा कर रहे थे।
विरोध करने पर किया हमला
इनमें गांव के ही सजंय, संजय की पत्नी अनिता, बेटा सागर व कपिल के अलावा धर्मराज व धर्मराज का बेटा कल्लू उर्फ जितेंद्र कब्जा कर रहे थे। उन्होंने जब विरोध किया तो उक्त लोगों ने उसके पति सुरेंद्र पर हाथों में लिए हुए लोहे की राड, लाठी व डंडा से हमला कर दिया।
उसके पति को बचाने पहुंचे उसके देवर रविंद्र, जेठ के बेटे लविश पर भी हमला कर दिया। झगड़े में उक्त आरोपितों ने उसके पति सुरेंद्र व देवर रविंद्र और जेठ के बेटे लविश को भी घायल कर दिया।
शिकायतकर्ता के अनुसार हमले में घायल हुए उनके पति की हालत नाजुक बनी हुई है, उनका उपचार फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। शिकायत में कहा कि झगड़े का शोर सुनकर जब गांव के अन्य लोग वहां पहुंच गए तो आरोपित धमकी देकर गए कि यदि कार्रवाई की तो उन्हें जान से खत्म कर दिया जाएगा।
