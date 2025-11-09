अपहरण कर युवक की उंगली काटने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

जागरण संवाददाता, पलवल। पुलिस ने अपहरण कर युवक की अंगुली काटने के मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित के विरुद्ध जानलेवा हमले की संगीन धाराओं में दो अन्य मामले भी दर्ज हैं। इस मामले में पुलिस द्वारा पहले ही 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

क्राइम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक जगमिंदर सिंह ने बताया कि मामले में होडल के रहने वाले रुपेश ने छह जुलाई 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया कि वह अपने दोस्तों भूपेंद्र, रोहित और मनीष के साथ बुलंदशहर के गांव शहदपुरा में नितिन के घर बैठा था। तभी 12 से अधिक युवक 4-5 गाड़ियों में सवार होकर अवैध हथियार, लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे।