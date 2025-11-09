अपहरण कर युवक की उंगली काटने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
पलवल पुलिस ने अपहरण कर युवक की उंगली काटने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले ही 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। शिकायतकर्ता रुपेश ने बताया था कि आरोपियों ने उसका अपहरण कर उंगली काट दी और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी नीटू उर्फ रवि को तीन दिन की रिमांड पर लिया है।
जागरण संवाददाता, पलवल। पुलिस ने अपहरण कर युवक की अंगुली काटने के मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित के विरुद्ध जानलेवा हमले की संगीन धाराओं में दो अन्य मामले भी दर्ज हैं। इस मामले में पुलिस द्वारा पहले ही 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
क्राइम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक जगमिंदर सिंह ने बताया कि मामले में होडल के रहने वाले रुपेश ने छह जुलाई 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया कि वह अपने दोस्तों भूपेंद्र, रोहित और मनीष के साथ बुलंदशहर के गांव शहदपुरा में नितिन के घर बैठा था। तभी 12 से अधिक युवक 4-5 गाड़ियों में सवार होकर अवैध हथियार, लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे।
उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, रुपेश का अपहरण किया, उसके हाथ की पंजे और उंगली काट दी तथा जान से मारने की धमकी देकर हसनपुर चौक के पास फेंक कर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और साहिल, कर्मवीर उर्फ कर्मा, नितिन, सचिन, करमन, बीरेंद्र, तोताराम, विष्णु, नरवीर उर्फ भोला, रिंकू, कृष्ण व आकाश को गिरफ्तार किया था।
अब टीम ने सात नवंबर को होडल की रोहता पट्टी के रहने वाले नीटू उर्फ रवि को गिरफ्तार किया है। उसे अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि गहन पूछताछ की जा सके।
