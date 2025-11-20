25 साल पुरानी लूट-हत्या में फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार, अयोध्या में छिपकर रह रहा था आरोपी

जागरण संवाददाता, पलवल। एसटीएफ पलवल की टीम 25 साल से फरार चल रहे खतरनाक इनामी बदमाश को 25 साल बाद गिरफ्तार किया है। आरोपित अक्टूबर 2000 को होडल के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई टैंकर चालक से लूट और उसकी हत्या के मामले में फरार था। एसटीएफ प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित की पहचान उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले मुकेश उर्फ टिंकू के रूप में हुई है।

25 साल पहले का है मामला 25 साल पहले मुकेश और उसके तीन-चार साथियों ने महिला को आगे करके दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर बंचारी गांव के पास फर्निस आयल से भरा टैंकर रुकवाया था। टैंकर चालक कृष्ण कुमार जैसे ही महिला से बात करने रुका, बदमाशों ने लोहे की राड और सरियों से उस पर हमला बोल दिया।

परिचालक राजबीर बचाव करने पहुंचा तो उसे भी पीटकर भगाया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर परिचालक भागकर बंचारी गांव पहुंचा और सरपंच को सूचना दी। जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो बदमाश नकदी व सामान लूटकर चालक की हत्या कर फरार हो चुके थे।