Palwal News: नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़, विरोध करने परिवार पर किया हमला
पलवल में एक नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की गई। जब परिवार ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उन पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पलवल। मुंडकटी थाना अंतर्गत एक गांव में युवक ने नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की। पीड़िता के स्वजन जब आरोपित के घर शिकायत करने गए तो उनपर जानलेवा हमला कर दिया गया। मुंडकटी थाना पुलिस ने नाबालिग के पिता की शिकायत पर आठ नामजद सहित अन्य के विरुद्ध केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुंडकटी थाना प्रभारी तेजपाल के अनुसार मामले में थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने दी शिकायत में कहा है कि वह 20 अक्टूबर को दीपावली के दिन अपनी पत्नी के साथ पड़ोस में रह रहे भाई के घर पूजा-अर्चना करने गया था। उस समय घर पर उसकी नाबालिग बेटी व बेटा थे।
आरोप है कि उसी दौरान पड़ोस के युवक ने उनका दरवाजा बजाया तो उसकी बेटी ने गेट खोला। आरोपित ने उसकी बेटी को धक्का देकर अंदर कर लिया और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। बेटी के शोर मचाने पर उसका नाबालिग भाई बचाने आया तो उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। वे जब घर पहुंचे तो उसके दोनों बच्चे रोते हुए मिले। जिन्होंने उन्हें उनके साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया।
वे जब इसकी शिकायत करने आरोपित के घर पहुंचे तो उसके स्वजन ने उनके साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी, डंडा, लोहे की सरिया व ईट-पत्थरों से हमला कर दिया। झगड़े का शोर सुनकर उसका भाई वहां पहुंचा और पुलिस को फोन कर बुलाने के बाद घायलों को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां से हालत नाजुक देखते हुए दिल्ली सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में उपचार के बाद वे थाने शिकायत लेकर पहुंचे।
