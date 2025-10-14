Language
    Palwal News: रोजगार मेले में 23 युवाओं को मिली नौकरी, खेल राज्य मंत्री ने अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

    By Ankur Agnihotri Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:27 PM (IST)

    पलवल में आयोजित रोजगार मेले में 23 युवाओं को नौकरी मिली। खेल राज्य मंत्री ने सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मेले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना था, जिसमें विभिन्न कंपनियों ने भाग लिया। मंत्री ने युवाओं को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

    युवती को नियुक्ति पत्र प्रदान करते खेल मंत्री गौरव गौतम। जागरण

    जागरण संवाददाता,पलवल। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सोमवार को शहर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम (इनडोर) में रोज़गार मेले का आयोजन किया गया। मेले में बतौर मुख्यातिथि हरियाणा सरकार ने खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने 12वीं पास 23 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। चयनित युवाओं के चेहरों पर रोजगार मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

    खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व में युवाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार युवाओं के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार सृजन के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है, ताकि हर युवा अपने हुनर के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सके।

    उन्होंने कहा कि सरकार की नीति युवाओं को “कौशल से सफलता” की ओर अग्रसर करने की है, जिससे वे “विकसित भारत 2047” के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है, तो नागरिकों और खासकर युवाओं को आगे आकर देश को अव्वल बनाने के उद्देश्य से काम करने की जरूरत है। उन्हें हर उस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, जिसमें वे पारंगत हैं।

    ॉमेले में अनेक प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया और विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि आइटी, निर्माण, शिक्षा, सेवा, विपणन तथा तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। चयनित युवाओं ने बताया कि यह पहल उनके लिए एक नया जीवन अवसर लेकर आई है। उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को अपने सपनों को साकार करने का मार्ग मिलता है।