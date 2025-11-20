जन्मदिन के नाम पर बुलाया, फिर शराब पिलाकर कर दी पिटाई; पलवल में दोस्तों ने की युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पलवल। जन्मदिन मनाने के बहाने बुलाकर पीट-पीटकर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान सुभाष के रूप में हुई है। कैंप थाना क्षेत्र की किठवाड़ी पुल पुलिस चौकी प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि खांबी गांव के रहने वाले मोहित को नौ नवंबर को राहुल ने अपना जन्मदिन मनाने के बहाने शमशाबाद की गीता कॉलोनी बुलाया था।

वहां पहले से मौजूद राहुल व उसके साथियों ने मोहित को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और इसके बाद लाठी-डंडों व लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा। गंभीर चोटें आने के कारण मोहित मौके पर ही बेहोश हो गया। आरोपित उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गए।