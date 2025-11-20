जन्मदिन के नाम पर बुलाया, फिर शराब पिलाकर कर दी पिटाई; पलवल में दोस्तों ने की युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
पलवल में जन्मदिन की पार्टी के नाम पर एक युवक को उसके दोस्तों ने शराब पिलाकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
जागरण संवाददाता, पलवल। जन्मदिन मनाने के बहाने बुलाकर पीट-पीटकर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान सुभाष के रूप में हुई है। कैंप थाना क्षेत्र की किठवाड़ी पुल पुलिस चौकी प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि खांबी गांव के रहने वाले मोहित को नौ नवंबर को राहुल ने अपना जन्मदिन मनाने के बहाने शमशाबाद की गीता कॉलोनी बुलाया था।
वहां पहले से मौजूद राहुल व उसके साथियों ने मोहित को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और इसके बाद लाठी-डंडों व लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा। गंभीर चोटें आने के कारण मोहित मौके पर ही बेहोश हो गया। आरोपित उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गए।
स्वजन ने मोहित को गंभीर हालत में पलवल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां करीब आठ दिन तक चले उपचार के बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मारपीट के पुराने मुकदमे में हत्या की धारा जोड़ते हुए पांच नाम जद सहित अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने लगातार छापेमारी कर हत्याकांड के मुख्य आरोपित सुभाष को गिरफ्तार कर लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।