Palwal Crime: चोरी के आरोप में नाबालिग के साथ क्रूरता; पेट्रोल से जलाया, करंट भी लगाया

जागरण संवाददाता, पलवल। बंचारी गांव में चोरी का आरोप लगाकर 12 वर्षीय बच्चे को क्रूरता से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। आरोपितों ने बच्चे के पैर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी और बिजली का करंट भी लगाया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। पुलिस ने घायल बच्चे की मां की शिकायत पर तीन के विरुद्ध एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुंडकटी थाना प्रभारी तेजपाल सिंह ने बताया कि मामले में बंचारी गांव की रहने वाली सविता ने शिकायत में कहा कि उसका 12 वर्षीय बेटा आदित्य शादी समारोह में लाइट पकड़ने का काम करता है। 10 दिसंबर की रात को वह दो अन्य बच्चों के साथ काम खत्म कर घर लौट रहा था। रास्ते में एक गाड़ी में सवार तीन व्यक्ति आए और तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया।

बच्चे उनके पास पहुंचे तो आरोपितों ने उनपर चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी। आदित्य के साथ आए दो अन्य लड़के मौके से भाग निकले, लेकिन आदित्य को पकड़ लिया गया और बुरी तरह पीटा। इसके बाद उन्होंने उसके पैर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आरोपितों ने नाबालिग को बिजली का करंट भी लगाया, जिससे वह बेहोश हो गया और उसकी हालत अत्यंत गंभीर हो गई।