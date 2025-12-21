Language
    महिलाओं के आरक्षित डिब्बों में पुरुषों का दबदबा! पलवल-दिल्ली EMU ट्रेनों में महिलाएं परेशान

    By Ankur Agnihotri Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 02:39 PM (IST)

    पलवल में ईएमयू ट्रेनों के महिला डिब्बों में पुरुषों की यात्रा से महिला यात्री परेशान हैं। मथुरा-पलवल-फरीदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली लोकल ट्रेनों ...और पढ़ें

    पलवल में ईएमयू ट्रेनों के महिला डिब्बों में पुरुषों की यात्रा से महिला यात्री परेशान हैं। फाइल फोटो

    अशोक कुमार यादव, पलवल। EMU (इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेनों में महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में अधेड़ उम्र के पुरुषों के साथ-साथ युवा भी यात्रा कर रहे हैं। इन पुरुष यात्रियों की घुसपैठ से महिला यात्री परेशान हैं। मथुरा-पलवल-फरीदाबाद और दिल्ली के बीच लोकल ट्रेनों में रोजाना सैकड़ों महिलाएं यात्रा करती हैं।

    सुबह और शाम को मथुरा-पलवल-फरीदाबाद-गाजियाबाद के बीच 24 EMU ट्रेनें (आना-जाना) चल रही हैं। इनमें से एक महिला स्पेशल ट्रेन है, जबकि बाकी ट्रेनों में दो डिब्बे महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। फिर भी, इन डिब्बों में रोज़ाना पुरुष यात्री यात्रा करते हैं। इससे महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। COVID महामारी से पहले, सुबह और शाम को 38 EMU और 12 एक्सप्रेस ट्रेनें चलती थीं। हालांकि, COVID के बाद, स्टेशन पर केवल 24 EMU और छह एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। COVID के बाद से ज़्यादातर ट्रेनें बंद कर दी गई हैं।

    शनिवार को, दैनिक जागरण की टीम ने पलवल रेलवे स्टेशन पर मथुरा से आने वाली एक लोकल ट्रेन की स्थिति देखी। EMU ट्रेन के गेट पर पुरुष यात्री खड़े थे। उसी डिब्बे में हरियाणा पुलिस के तीन जवान भी खड़े थे। हालांकि, उनके व्यवहार से लग रहा था कि वे शायद ड्यूटी पर नहीं थे।

    पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। पुलिसकर्मी चुप रहे। महिलाओं का डिब्बा भरा हुआ था। सीटों की कमी के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं खड़ी थीं। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, महिलाओं के डिब्बे के गेट के बाहर खड़े कुछ युवा पुरुष जल्दी से महिलाओं के डिब्बों में चढ़ गए। जबकि उन्हें पता था कि ये डिब्बे महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उस समय, GRP और RPF पुलिसकर्मी प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं थे।

    महिला यात्रियों का क्या कहना है?

    रोजाना यात्रा करने वाली महिलाओं, जिनमें शीला, इंद्रावती, सुरेखा और सुषमा शामिल हैं, ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने का अधिकार केवल महिलाओं को ही होना चाहिए। EMU ट्रेनों में केवल 12 डिब्बे होते हैं। इनमें से केवल दो डिब्बे महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बाकी 10 डिब्बे पुरुषों के लिए हैं।

    महिलाओं को अपनी यात्रा के दौरान सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराने के लिए, यह ज़रूरी है कि रेलवे इस मुद्दे पर ध्यान दे। कभी-कभी पुलिस कार्रवाई दिखती है, लेकिन इससे महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला डिब्बों में पुरुष यात्रियों को घुसने से रोकने के लिए महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाना चाहिए। EMU ट्रेनों में CCTV कैमरे लगाए जाने चाहिए। हर महिला डिब्बे में एक महिला और एक पुरुष पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर होना चाहिए। तभी कुछ कंट्रोल हो पाएगा।

    जब उनसे पूछा जाता है, तो वे कहते हैं कि वे भीड़ के कारण आए थे और अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे।
    पुरुष यात्री अक्सर महिलाओं के डिब्बों में घुस जाते हैं। महिलाओं के डिब्बे में होने के बारे में पूछे जाने पर, वे अक्सर दूसरे कोचों में भीड़ का बहाना बनाते हैं और कहते हैं कि वे अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे।

    महिलाओं के डिब्बों में पकड़े गए पुरुष यात्रियों के खिलाफ धारा 162 के तहत कार्रवाई की जाती है। इस धारा में 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना न देने पर छह महीने की जेल का प्रावधान है। पिछले छह महीनों में 50 पुरुषों को पकड़ा गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और जुर्माना वसूला गया है। RPF ने पुरुष यात्रियों से यह भी अपील की है कि वे महिलाओं के लिए आरक्षित कोचों में यात्रा न करें। महिलाओं के कोच में सिर्फ महिलाएं ही यात्रा कर सकती हैं।
    -इंद्रराज नगर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, RPF, पलवल