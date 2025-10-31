Language
    लोन की राशि से पैसे हड़प फर्जी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार, तीन अन्य पर भी केस दर्ज

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:03 PM (IST)

    पलवल में लोन की रकम से धोखाधड़ी और फर्जी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में तीन अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है और जांच जारी है।

    बैंक मैनेजर समेत चार लोग गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, पलवल। होडल थाना पुलिस ने लोन की राशि में 50 हजार रुपये हडपने और फर्जी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप में बैंक मैनेजर सहित चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई नूंह जिले के सिंगार गांव के रहने वाले जावेद की शिकायत पर की गई है।

    मामले में शिकायतकर्ता जावेद ने बताया कि उनकी मां बस्सी का पीएनबी बैंक में खाता था। 2022के जून माह में बैंक में लोन का निपटारा करने के लिए मैनेजर अहमद, रिशाल, सुरेंद्र और अंकित की एक टीम उनके घर आई थी। दोनों पक्षों के बीच 1 लाख 75 हजार रुपये में लोन का निपटारा तय हुआ। जावेद ने मौके पर ही रिशाल को 27 हजार रुपए नकद दिए, जो उनकी मां के खाते में जमा कर दिए गए।

    खाते में जमा कराए सिर्फ 80 हजार

    कुछ दिनों बाद वह पीएनबी की होडल शाखा पहुंचे और वहां मौजूद रिशाल, अंकित और सुरेंद्र को 1 लाख 30 हजार रुपये दिए। मैनेजर समेत अन्य आरोपितों ने बस्सी के लोन खाते में केवल 80 हजार रुपये जमा किए और बाकी 50 हजार रुपये अपने पास रख लिए।

    जावेद ने बताया कि जब उन्होंने बैंक से क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए अहमद और रिशाल को कई बार फोन किया, तो रिशाल ने उन्हें एक लोन क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दे दिया। हालांकि, कुछ दिनों बाद बैंक से फोन आया कि उन्हें अपना लोन भरना है। जब वह सर्टिफिकेट लेकर बैंक पहुंचे, तो बैंक मैनेजर ने बताया कि यह सर्टिफिकेट फर्जी है और उनका लोन खाता अभी बंद नहीं हुआ है।

    इस तरह आरोपितों ने उनके साथ धोखाधड़ी कर 50 हजार रुपये हड़प लिए और लोन चुकाए बिना उन्हें फर्जी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट थमा दिया।