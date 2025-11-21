पलवल में नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े लूटा शराब का ठेका, बंदूक तानकर उड़ाए 17 हजार नकद और महंगी शराब

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल-हथीन मार्ग पर ग्राम भमरौला में शराब ठेके पर तीन अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। देवनगर कालोनी के रहने वाले ठेके के मालिक कुलवंत सिंह ने थाना हथीन में दी शिकायत में बताया कि 19 नवंबर को ठेके पर तैनात उनका सेल्समैन अनुज कुमार अकेला था। रात साढ़े नौ बजे तीन नकाबपोश युवक ठेके पर पहुंचे और बंदूक तानकर सेल्समैन को डराया।

धमकी देकर हुए फरार बदमाशों ने काउंटर से नकद 15,000 रुपये, फोन कवर में रखे अतिरिक्त 2,000 रुपये, सेल्समैन का मोबाइल फोन, तीन महंगी शराब की बोतलें लूटी ली। बदमाशों ने जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दी। डर के मारे सेल्समैन ने पास के राहगीर का फोन लेकर ठेके मालिक को सूचना दी।