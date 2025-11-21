Language
    पलवल में नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े लूटा शराब का ठेका, बंदूक तानकर उड़ाए 17 हजार नकद और महंगी शराब

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:33 AM (IST)

    पलवल में दिनदहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने एक शराब के ठेके पर बंदूक की नोक पर लूटपाट की। उन्होंने 17 हजार रुपये नकद और महंगी शराब लूटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।

    पलवल में दिनदहाड़े शराब के ठेके में लूट।

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल-हथीन मार्ग पर ग्राम भमरौला में शराब ठेके पर तीन अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। देवनगर कालोनी के रहने वाले ठेके के मालिक कुलवंत सिंह ने थाना हथीन में दी शिकायत में बताया कि 19 नवंबर को ठेके पर तैनात उनका सेल्समैन अनुज कुमार अकेला था। रात साढ़े नौ बजे तीन नकाबपोश युवक ठेके पर पहुंचे और बंदूक तानकर सेल्समैन को डराया।

    धमकी देकर हुए फरार

    बदमाशों ने काउंटर से नकद 15,000 रुपये, फोन कवर में रखे अतिरिक्त 2,000 रुपये, सेल्समैन का मोबाइल फोन, तीन महंगी शराब की बोतलें लूटी ली। बदमाशों ने जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दी। डर के मारे सेल्समैन ने पास के राहगीर का फोन लेकर ठेके मालिक को सूचना दी।

    मालिक कुलवंत सिंह मौके पर पहुंचे और ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। फुटेज में साफ दिख रहा है कि तीनों बदमाश हथियार लहराते हुए अंदर घुसे, लूटपाट की और कुछ ही मिनटों में फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना हथीन की पुलिस मौके पर पहुंची। शिकायत के आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया।