पलवल-नूंह रोड पर फिल्मी स्टाइल अपहरण से मचा हड़कंप, बदमाशों ने युवक को कार में डालकर लूटा 50 हजार
पलवल-नूंह रोड पर फिल्मी स्टाइल में अपहरण की घटना से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने एक युवक को कार में डालकर 50 हजार रुपये लूट लिए। घटना के बाद इलाके में दहश ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पलवल। शहर थाना अंतर्गत नूंह रोड पर फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने चलती कार को रुकवाकर न केवल फायरिंग की, बल्कि एक युवक को बेरहमी से पीटकर अधमरा कर दिया और उसे अपनी गाड़ी में डालकर फरार हो गए। हालांकि, पुलिस की मुस्तैदी के कारण आरोपित युवक को सिकरावा गांव के पास छोड़कर भाग निकले।
नूंह के बैंसी गांव के रहने वाले शिकायतकर्ता शाहरुख ने बताया कि 18 दिसंबर की शाम करीब साढ़े छह बजे वह अपने भाई सलमान और अन्य साथियों के साथ पलवल से घर वापस लौट रहा था। जैसे ही उनकी स्विफ्ट कार हथीन मोड़ से नूंह रोड पर करीब एक किलोमीटर आगे बढ़ी, तभी एक सफेद रंग की बिना नंबर की बलेनो कार ने उनकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया।
जब उन्होंने गाड़ी पीछे करने की कोशिश की, तो पीछे से एक और सफेद गाड़ी और मोटरसाइकिल पर सवार करीब 10-12 लोगों ने उन्हें घेर लिया। आरोपितों ने लाठी-डंडों से कार पर हमला कर दिया और गाड़ी को सड़क किनारे गड्ढे में गिरा दिया।
दहशत फैलाने के लिए की फायरिंग
शाहरुख के अनुसार असलम और अलीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। अलीम ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। बदमाशों ने सलमान को कार से बाहर निकाला, उसके कपड़े उतार दिए और उसे अधमरा होने तक पीटा। इसके बाद आरोपी सलमान को अपनी गाड़ी में पटक कर ले गए और गाड़ी में रखे 50,000 रुपये भी लूट लिए।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत आरोपितों का पीछा किया। पुलिस की भनक लगने पर आरोपित सलमान को गांव सिकरावा के पास सड़क पर छोड़कर फरार हो गए।
पुलिस ने सलमान को बरामद कर सुरक्षित बचा लिया है। मौके पर क्षतिग्रस्त हालत में पीड़ित की स्विफ्ट गाड़ी बरामद की गई है। शाहरुख की शिकायत पर आरोपितों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
