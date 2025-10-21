26 अक्टूबर को होगा 52 पाल का कथा प्रसाद समारोह का होगा आयोजन, सीएम सैनी और नेता प्रतिपक्ष हुड्डा को भी न्यौता

जागरण संवाददाता, पलवल। पृथला गांव में तंवर पाल द्वारा आगामी 26 अक्टूबर को सत्यनारायण कथा और लाडो सराय 96 तंवर पाल व 52 पाल का कथा प्रसाद समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर आसपास के गांवों के अनेक गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कथा के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत अन्य लोगों को न्यौता दिया गया। इस दौरान इस कथा के आयोजनकर्ता शिव कुमार तंवर समेत गांव की सरदारी मौजूद थी।



गांव के सरपंच सतेन्द्र कटारिया ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक व सामाजिक आयोजन समाज को एकता और आपसी भाईचारे के सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना और सामूहिक सहयोग ही हमारे भारतीय संस्कारों की पहचान है।