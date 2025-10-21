Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    26 अक्टूबर को होगा 52 पाल का कथा प्रसाद समारोह का होगा आयोजन, सीएम सैनी और नेता प्रतिपक्ष हुड्डा को भी न्यौता

    By Ankur Agnihotri Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:34 AM (IST)

    पलवल के पृथला गांव में 26 अक्टूबर को तंवर पाल द्वारा सत्यनारायण कथा और 52 पाल का कथा प्रसाद समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई गणमान्य व्यक्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। सरपंच सतेन्द्र कटारिया ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को एकता और भाईचारे में बांधते हैं। यह भंडारा प्रेम, करुणा और सामाजिक एकता का प्रतीक है।

    prefferd source google
    Hero Image

    26 अक्टूबर को सत्यनारायण कथा और लाडो सराय 96 तंवर पाल व 52 पाल का कथा प्रसाद समारोह आयोजित होगा।

    जागरण संवाददाता, पलवल। पृथला गांव में तंवर पाल द्वारा आगामी 26 अक्टूबर को सत्यनारायण कथा और लाडो सराय 96 तंवर पाल व 52 पाल का कथा प्रसाद समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर आसपास के गांवों के अनेक गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कथा के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत अन्य लोगों को न्यौता दिया गया। इस दौरान इस कथा के आयोजनकर्ता शिव कुमार तंवर समेत गांव की सरदारी मौजूद थी।

    गांव के सरपंच सतेन्द्र कटारिया ने बताया कि इस प्रकार के धार्मिक व सामाजिक आयोजन समाज को एकता और आपसी भाईचारे के सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना और सामूहिक सहयोग ही हमारे भारतीय संस्कारों की पहचान है।

    उन्होंने कहा कि भंडारा केवल भोजन वितरण का माध्यम नहीं, बल्कि यह प्रेम, करुणा और सामाजिक एकता की परंपरा को आगे बढ़ाने का एक अद्भुत प्रयास है। जब सभी वर्ग और समुदाय एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो यह सामाजिक समानता और आपसी सम्मान का प्रतीक बन जाता है।