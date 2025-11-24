Language
    बेड पर ही ऑक्सीजन, कंप्यूटर स्क्रीन और बैटरी बैकअप... पलवल सिविल अस्पताल अब पूरी तरह से हुआ हाई-टेक

    By Ankur Agnihotri Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:42 PM (IST)

    पलवल के जिला सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने 12 नए, आधुनिक बेड भेजे हैं। रिमोट से संचालित होने वाले ये बेड ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू वार्ड में लगाए गए हैं। इन बेड में सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन, कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन और बैटरी बैकअप जैसी सुविधाएँ हैं। मरीजों की स्थिति के अनुसार बेड की ऊंचाई और झुकाव को बदला जा सकता है, जिससे गंभीर रोगियों को विशेष लाभ होगा।

    पलवल के जिला सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने 12 नए, आधुनिक बेड भेजे हैं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पलवल। जिला सिविल अस्पताल में आने वाले गंभीर मरीजों को अब फायदा होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जिला सिविल अस्पताल में 12 स्टेट-ऑफ-द-आर्ट बेड भेजे हैं, जिन्हें रिमोट से ऑपरेट किया जा सकेगा। ये बेड ऑपरेशन थिएटर और ICU वार्ड में लगाए गए हैं।

    इन बेड को रिमोट से मूव किया जा सकेगा, जिससे सीधे मूवमेंट हो सकेगी। इससे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती मरीजों और सर्जरी के बाद अस्पताल में रहने वाले मरीजों को सीधा फायदा होगा। सिविल अस्पताल के SMO डॉ. सुरेश बुरोलिया ने बताया कि उन्होंने कई बार स्टेट-ऑफ-द-आर्ट बेड की रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद डिपार्टमेंट ने 12 नए बेड भेजे हैं। इनकी कीमत ₹115,000 प्रति बेड है। ये बेड पूरी तरह से मॉडर्न सुविधाओं से लैस हैं।

    मरीजों को बेड पर ही सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन से ऑक्सीजन मिलेगी। बेड पर कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन लगी होंगी। इसके अलावा, बेड पूरी तरह से रिमोट से ऑपरेट होंगे, जिससे ऑपरेशन के दौरान उठाने, बैठने और शरीर को हिलाने-डुलाने की सुविधा मिलेगी। मरीज की हालत के हिसाब से ऊंचाई, झुकाव और पोजीशन को आसानी से बदला जा सकेगा। इमरजेंसी में लाइट जाने पर भी ये बेड काम करते रहेंगे। इन बेड में करीब 15 मिनट का बैटरी बैकअप भी होगा।

    बेड के पैरों में पहिए लगे होने की वजह से इन बेड का इस्तेमाल मरीज को ICU से ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने और ऑपरेशन के दौरान किया जाएगा। जिससे मरीज को बार-बार उठने-बैठने की दिक्कतों से नहीं गुजरना पड़ेगा। जिसमें से छह बेड ICU वार्ड में और छह बेड ऑपरेशन थिएटर के पास वाले कमरे में रखे गए हैं।