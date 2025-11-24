बेड पर ही ऑक्सीजन, कंप्यूटर स्क्रीन और बैटरी बैकअप... पलवल सिविल अस्पताल अब पूरी तरह से हुआ हाई-टेक

जागरण संवाददाता, पलवल। जिला सिविल अस्पताल में आने वाले गंभीर मरीजों को अब फायदा होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जिला सिविल अस्पताल में 12 स्टेट-ऑफ-द-आर्ट बेड भेजे हैं, जिन्हें रिमोट से ऑपरेट किया जा सकेगा। ये बेड ऑपरेशन थिएटर और ICU वार्ड में लगाए गए हैं।

इन बेड को रिमोट से मूव किया जा सकेगा, जिससे सीधे मूवमेंट हो सकेगी। इससे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती मरीजों और सर्जरी के बाद अस्पताल में रहने वाले मरीजों को सीधा फायदा होगा। सिविल अस्पताल के SMO डॉ. सुरेश बुरोलिया ने बताया कि उन्होंने कई बार स्टेट-ऑफ-द-आर्ट बेड की रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद डिपार्टमेंट ने 12 नए बेड भेजे हैं। इनकी कीमत ₹115,000 प्रति बेड है। ये बेड पूरी तरह से मॉडर्न सुविधाओं से लैस हैं।

मरीजों को बेड पर ही सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन से ऑक्सीजन मिलेगी। बेड पर कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन लगी होंगी। इसके अलावा, बेड पूरी तरह से रिमोट से ऑपरेट होंगे, जिससे ऑपरेशन के दौरान उठाने, बैठने और शरीर को हिलाने-डुलाने की सुविधा मिलेगी। मरीज की हालत के हिसाब से ऊंचाई, झुकाव और पोजीशन को आसानी से बदला जा सकेगा। इमरजेंसी में लाइट जाने पर भी ये बेड काम करते रहेंगे। इन बेड में करीब 15 मिनट का बैटरी बैकअप भी होगा।