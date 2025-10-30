Language
    'आपके घर में सोना दबा है...', शातिरों ने पहले कराई खुदाई; फिर परिवार को बेहोश कर 25 लाख के आभूषण उड़ाए

    Updated: Thu, 30 Oct 2025 12:29 PM (IST)

    पलवल के बामनीखेड़ा गांव में तांत्रिकों ने एक परिवार को सोने के घड़े का लालच देकर 25 लाख के आभूषण लूट लिए। आरोपियों ने पहले घर में खुदाई करवाई, फिर परिवार को बेहोश कर दिया। पीड़ित राजकुमार वर्मा ने पुलिस को बताया कि तांत्रिकों ने तंत्र-मंत्र से भ्रमित कर लूटपाट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पलवल। बामनीखेड़ा गांव में तांत्रिक घर में सोने से भरे घड़े दबे होने का झांसा देकर 25 लाख के आभूषण लूटकर ले गए। आरोपितों ने पहले घर में खुदाई कराई और फिर परिवार को बेहोश कर आभूषण लूट कर ले गए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    मामले में बामनीखेड़ा गांव के रहने वाले पीड़ित राजकुमार वर्मा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि सात अक्टूबर को रमेश वर्मा, कार्तिक, सत्यवान, बुद्धराम और एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर आए। इन लोगों ने घर में सोना दबा होने की बात कहकर पूजा-पाठ शुरू किया और एक कमरे में खुदाई करवाई।

    खुदाई के दौरान, आरोपितों बताया कि उन्हें दो पीतल के घड़े मिले हैं। आरोपितों ने तंत्र-मंत्र के जरिए घर वालों को यह विश्वास दिलाया कि इन घड़ों में सोना भरा है। राजकुमार ने घड़ों को कपड़े में बंधवा कर रखवा दिया। इसके बाद, आरोपितों ने कहा कि अभी पांच घड़े और निकलेंगे, जिसके लिए उन्होंने पूजा में रखने के लिए राजकुमार से 200 ग्राम सोना, 200 ग्राम चांदी, 200 ग्राम पीतल, 200 ग्राम तांबा और 200 ग्राम लोहा मंगवाया।

    यह पूजा शाम छह बजे तक चली, जिसके बाद आरोपित टीम दिन बाद बाकी घड़े निकालने की बात कहकर चले गए। पीड़ित के अनुसार इस दौरान वह होश में नहीं थे। पीड़ित राजकुमार ने बताया कि आरोपियों के जाने के लगभग चार घंटे बाद, रात करीब 10 बजे, उन्हें होश आया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे तांत्रिकों के भ्रमजाल में थे।

    जब उन्होंने सभी घड़े देखे, तो उनमें मिट्टी भरी हुई थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पूजा में रखा गया उनका 200 ग्राम सोना गायब मिला। राजकुमार ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपितों ने घर में घुसकर तंत्र-मंत्रों की शक्ति से उन्हें भ्रमित कर लाखों रुपये की लूट की है।