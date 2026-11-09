दीपावली की रात पलवल में खूनी वारदात, मामूली कहासुनी में युवक के सिर में मारी गोली

जागरण संवाददाता, पलवल। दीपावली की रात राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर शहर के हुडा चौक स्थित मिलन ढाबे पर खाना देने को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया और युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी निवासी रोहित के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, रोहित दीपावली की रात अपने दोस्तों के साथ शहर के हुडा चौक स्थित मिलन ढाबे पर खाना खाने के लिए आया था। इस दौरान ढाबा कर्मियों ने उन्हें खाना देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर रोहित और ढाबा कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान ढाबा मालिक के साथी भी खाना खा रहे थे। आरोप है कि ढाबा मालिक के साथियों ने रोहित पर गोली चला दी। गोली सीधे रोहित के सिर में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा।