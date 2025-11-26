Palwal Crime: घर के बाहर फायरिंग करने वाले तीन युवक गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की बाकी छह आरोपियों की तलाश

जागरण संवाददाता, पलवल। धतीर गांव में रात रोड़ी-क्रेसर के काम को लेकर युवक के घर के बाहर हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में पलवल क्राइम ब्रांच की टीम ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जबकि बाकी छह फरार आरोपितों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान धतीर गांव के रहने वाले मोनू, राहुल और सिद्धार्थ उर्फ सिद्दू के रूप में हुई है। पलवल क्राइम ब्रांच प्रभारी दीपक गुलिया के अनुसार मामले में धतीर गांव के रहने वाले सुमित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह डस्ट-रोड़ी का काम करता है और राजस्थान से माल मंगवाकर गांव व आसपास सप्लाई करता है। करीब पांच-छह महीने पहले गांव के ही मोनु, राहुल, शेर और कुछ अन्य युवक उसके घर आए और धमकाते हुए कहा कि वह यह काम बंद कर दे, वरना अंजाम भुगतेगा। सुमित ने मना कर दिया था।

फिर 23 नवंबर की रात को मोनु का फोन आया और उसे गालियां दीं। फोन पर मोनु के अलावा गौरव, राहुल और शेखर ने भी धमकियां दीं। डेढ़ घंटे बाद ही रात करीब एकबबजे तीन गाड़ियों में सवार होकर मोनु, राहुल, सिद्धार्थ, शेखर, शहदेव, शक्ति, गौरव, सौरव, बिट्टु उसके घर पहुंचे और दरवाजे पर 20-25 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। इसके बाद उसने मामले की सूचना पुलिस को दी।



पलवल क्राइम ब्रांच प्रभारी के अनुसार घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने तुरंत मामला उन्हें ट्रांसफर कर दिया था। टीम ने लगातार दबिश देकर तीन आरोपितों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान धतीर गांव के रहने वाले मोनू, राहुल और सिद्धार्थ उर्फ सिद्दू के रूप में हुई है। आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान उनसे वारदात में इस्तेमाल अवैध हथियार, गोलियां और तीनों गाड़ियों को बरामद किया जाएगा। साथ ही फरार चल रहे अन्य छह आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने की कार्रवाई तेज कर दी गई है।