Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Palwal Crime: घर के बाहर फायरिंग करने वाले तीन युवक गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की बाकी छह आरोपियों की तलाश

    By Kulveer Singh Chauhan Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:12 PM (IST)

    पलवल के धतीर गांव में रोड़ी-क्रेसर के काम को लेकर एक युवक के घर के बाहर फायरिंग हुई। क्राइम ब्रांच ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि छह फरार हैं। सुमित नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे काम बंद करने की धमकी मिली थी, जिसके बाद उसके घर पर फायरिंग की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पलवल में घर के बाहर फायरिंग करनेवाले तीन आरोपी गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, पलवल। धतीर गांव में रात रोड़ी-क्रेसर के काम को लेकर युवक के घर के बाहर हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में पलवल क्राइम ब्रांच की टीम ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जबकि बाकी छह फरार आरोपितों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान धतीर गांव के रहने वाले मोनू, राहुल और सिद्धार्थ उर्फ सिद्दू के रूप में हुई है।

    पलवल क्राइम ब्रांच प्रभारी दीपक गुलिया के अनुसार मामले में धतीर गांव के रहने वाले सुमित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह डस्ट-रोड़ी का काम करता है और राजस्थान से माल मंगवाकर गांव व आसपास सप्लाई करता है। करीब पांच-छह महीने पहले गांव के ही मोनु, राहुल, शेर और कुछ अन्य युवक उसके घर आए और धमकाते हुए कहा कि वह यह काम बंद कर दे, वरना अंजाम भुगतेगा। सुमित ने मना कर दिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिर 23 नवंबर की रात को मोनु का फोन आया और उसे गालियां दीं। फोन पर मोनु के अलावा गौरव, राहुल और शेखर ने भी धमकियां दीं। डेढ़ घंटे बाद ही रात करीब एकबबजे तीन गाड़ियों में सवार होकर मोनु, राहुल, सिद्धार्थ, शेखर, शहदेव, शक्ति, गौरव, सौरव, बिट्टु उसके घर पहुंचे और दरवाजे पर 20-25 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। इसके बाद उसने मामले की सूचना पुलिस को दी।

    पलवल क्राइम ब्रांच प्रभारी के अनुसार घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने तुरंत मामला उन्हें ट्रांसफर कर दिया था। टीम ने लगातार दबिश देकर तीन आरोपितों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान धतीर गांव के रहने वाले मोनू, राहुल और सिद्धार्थ उर्फ सिद्दू के रूप में हुई है। आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान उनसे वारदात में इस्तेमाल अवैध हथियार, गोलियां और तीनों गाड़ियों को बरामद किया जाएगा। साथ ही फरार चल रहे अन्य छह आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने की कार्रवाई तेज कर दी गई है।