Palwal Crime: 25 साल पुरानी लूट-हत्या में फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार, पलवल एसटीएफ टीम को मिली सफलता
पलवल एसटीएफ ने 25 साल से फरार इनामी बदमाश मुकेश उर्फ टिंकू को गिरफ्तार किया, जो 2000 में होडल के पास एक टैंकर चालक की लूट और हत्या में शामिल था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चालक की हत्या कर दी थी। रेवाड़ी रेंज आईजी कार्यालय ने उस पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। वह फैजाबाद में छिपकर रह रहा था।
जागरण संवाददाता, पलवल। एसटीएफ पलवल की टीम 25 साल से फरार चल रहे खतरनाक इनामी बदमाश को 25 साल बाद गिरफ्तार किया है। आरोपित अक्टूबर 2000 को होडल के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई टैंकर चालक से लूट और उसकी हत्या के मामले में फरार था। एसटीएफ प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित की पहचान उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले मुकेश उर्फ टिंकू के रूप में हुई है।
25 साल पहले मुकेश और उसके तीन-चार साथियों ने महिला को आगे करके दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर बंचारी गांव के पास फर्निस आयल से भरा टैंकर रुकवाया था। टैंकर चालक कृष्ण कुमार जैसे ही महिला से बात करने रुका, बदमाशों ने लोहे की राड और सरियों से उस पर हमला बोल दिया। परिचालक राजबीर बचाव करने पहुंचा तो उसे भी पीटकर भगाया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर परिचालक भागकर बंचारी गांव पहुंचा और सरपंच को सूचना दी। जब गांव वाले मौके पर पहुंचे तो बदमाश नकदी व सामान लूटकर चालक की हत्या कर फरार हो चुके थे।
होडल थाना पुलिस ने तत्काल हत्या व डकैती का मुकदमा दर्ज किया था। रेवाड़ी रेंज आईजी कार्यालय ने मुकेश उर्फ टिंकू पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। 25 साल तक पुलिस को चकमा देने वाला यह बदमाश उत्तर प्रदेश के फैजाबाद (अब अयोध्या) के ओम नगर क्षेत्र में छिपकर रह रहा था। गुप्त सूचना पर एसटीएफ पलवल की टीम ने दबिश देकर मुकेश को धर दबोचा। उसे होडल पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
