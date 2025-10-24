Language
    ओडिशा से लाया नशे का माल, पलवल में बेचने को तैयार; क्राइम ब्रांच ने गांजे से लदी स्कॉर्पियो समेत दो तस्करों को दबोचा

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:22 PM (IST)

    पलवल क्राइम ब्रांच ने ओडिशा से तस्करी कर लाए गए गांजे की बड़ी खेप पकड़ी है। गांजे से भरी स्कॉर्पियो के साथ दो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जो पलवल में इसे बेचने वाले थे। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

    पलवल में दो नशा तस्कर गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, पलवल। क्राइम ब्रांच पलवल की टीम ने होडल स्थित करमन बार्डर टोल प्लाजा पर स्कार्पियो से करीब 110 किलो गांजे के साथ दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजा की बाजार में 50 लाख की कीमत है । नशा तस्कर इस मादक पदार्थ को ओडिशा से लाए थे।

    जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच पलवल के प्रभारी दीपक गुलिया की टीम 24 अक्टूबर को होडल के बाबरी मोड़ पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि पलवल के अलावलपुर गांव का रहने वाला सुंदर और उमेद अवैध गांजा बेचने का धंधा करते हैं।

    दोनों अपनी सफेद रंग की स्कार्पियो में कोसीकलां (उत्तर प्रदेश) की तरफ से भारी मात्रा में गांजा लेकर पलवल आएंगे। सूचना को पुख्ता मानते हुए, एएसआई लक्ष्मन सिंह ने तुरंत साथी कर्मचारियों को अवगत कराया और टोल प्लाजा करमन बार्डर पर नाकाबंदी कर दी।

    पुलिस को कुछ देर बाद कोसीकलां की तरफ से बताई गई सफेद रंग की स्कार्पियो आती दिखी। चालक ने पुलिस को देखकर कार भगाने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे काबू कर लिया।

    चालक की सीट पर सुंदर और परिचालक सीट पर उमेद बैठे थे। पुलिस ने आरोपितों और कार की तलाशी ली। आरोपितों की जेब से 12 हजार की नकदी मिली। कार की तलाशी लेने पर डिग्गी में चार सफेद प्लास्टिक के कट्टे और परिचालक सीट के पीछे एक कट्टा मिला। जब इन पांचों कट्टों को खोलकर जांचा गया तो उनके अंदर खाकी टेप और हरे रंग की पालीथीन में लिपटे गांजे के बंडल भरे हुए थे।

    NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

    सभी पांचों कट्टो में रखे गांजे का कुल वजन 109 किलोग्राम 856 ग्राम पाया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और कार समेत गांजे को अपने कब्जे में ले लिया। आरोपियों के विरुद्ध होडल थाना में एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

    जिला पुलिस अधीक्षक के अनुसार अभी तक की जांच में आरोपियों का कोई पुराना आपराधिक रिकार्ड नहीं मिला है। आरोपित गांजे की खेप को ओडिशा से लाए थे और इसे पलवल समेत आसपास के जिलों में बेचने की तैयारी थी। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके।