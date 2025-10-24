पुलिस पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, इंस्पेक्टर की मौत केस में क्राइम ब्रांच की कार्रवाई
पलवल क्राइम ब्रांच ने बहीन थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी विनोद उर्फ अंकित को गिरफ्तार किया है। इस घटना में इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। मुख्य आरोपी जयपाल पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, जिस पर 50 हजार का इनाम था। पुलिस ने सूचना के आधार पर दबिश दी थी, जिसके बाद आरोपियों ने फायरिंग की थी।
जागरण संवाददाता, पलवल। क्राइम ब्रांच पलवल की टीम ने बहीन थाना क्षेत्र में पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान मंढनाका के रहने वाले विनोद उर्फ अंकित के रूप में हुई है।
हमले के दौरान आरोपितों का पीछा करते हुए इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पहले ही मुख्य आरोपित जयपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है।
50 हजार का इनाम भी घोषित
क्राइम ब्रांच पलवल प्रभारी दीपक गुलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 जून को वाहन चोर निरोधक दस्ते के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद को सूचना मिली थी कि कई संगीन मामलों में वांछित अपराधी और हिस्ट्रीशीटर बहीन का रहने वाला जयपाल अपने एक साथी के साथ अवैध हथियार लेकर नांगल जाट स्थित रामबीर के घर वारदात को अंजाम देने के लिए कार में आएगा।
जयपाल पर हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और मारपीट जैसे लगभग एक दर्जन गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं और उस पर 50 हजार का इनाम भी घोषित था। सूचना के आधार पर पुलिस ने बताई गई जगह पर दबिश दी।
इस दौरान, जयपाल और उसके साथी ने पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की। आरोपित मौके से फरार हो गए। आरोपितों का पीछा करते समय वाहन चोर निरोधक दस्ते के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर उमर मोहम्मद की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी।
जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच पलवल टीम को सौंपा
इसके बाद टीम ने जयपाल को 28 जून को गिरफ्तार कर लिया और तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। मामले की जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच पलवल टीम को सौंपा गया।
क्राइम ब्रांच पलवल प्रभारी ने बताया कि जांच टीम ने अब इस वारदात में शामिल मंढनाका के रहने वाले दूसरे आरोपित विनोद उर्फ अंकित को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
