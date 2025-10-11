Palwal Crime: ड्राइवर-क्लीनर का अपहरण कर कैंटर लूटने वाला गिरफ्तार, साथियों के साथ दिया था वारदात को अंजाम
पलवल पुलिस ने 2020 में मुंडकटी थाना क्षेत्र से ड्राइवर-क्लीनर का अपहरण कर कैंटर लूटने के मामले में पांच साल से फरार आरोपी साहिद को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता मुरैना के गिर्राज थे, जिन्हें नूंह के जंगलों में छोड़ दिया गया था। पुलिस ने कैंटर बरामद कर लिया था और पहले भी कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। साहिद पर लूट और डकैती के कई मामले दर्ज हैं।
जागरण संवाददाता, पलवल। पुलिस ने 2020 में मुंडकटी थाना अंतर्गत चालक-क्लीनर का अपहरण कर कैंटर लूटने के मामले में पांच साल से फरार चल रहे आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान हथीन के कुकरचाटी के रहने वाले साहिद के रूप में हुई है। जांच अधिकारी मलखान सिंह ने बताया कि यह वारदात 14 जुलाई 2020 की रात की है। शिकायतकर्ता मुरैना, मध्य प्रदेश के रहने वाले गिर्राज अपने क्लीनर भगवती के साथ आगरा से दिल्ली जा रहे थे।
तूमसरा के पास बिना नंबर की एक कार में आए तीन-चार युवकों ने उनके कैंटर को रोका, चालक और क्लीनर को कार में डालकर उनका कैंटर लूट लिया। आरोपितों ने सुबह करीब चार बजे उन्हें नूंह जिले के बदरपुर के जंगलों में छोड़कर फरार हो गए। लुटेरे उनके दो मोबाइल फोन, लगभग छह हजार नकद और कैंटर ले गए थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बाद में कैंटर को गांव जलालपुर के पास लावारिस हालत में बरामद किया था।
पुलिस ने पहले ही इस वारदात में शामिल रिजवान उर्फ रिज्जू, रहीश और राहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इन आरोपितों ने अपने अन्य साथियों साहिद, शाकिर और यूसुफ के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात बताई। इन खुलासों के आधार पर मुकदमे में बाद में डकैती की धारा भी जोड़ी गई थी। निरीक्षक मलखान सिंह ने बताया कि उनकी विवेचना टीम ने पांच साल से फरार चल रहे साहिद को गिरफ्तार कर लिया है।
निरीक्षक ने यह भी बताया कि आरोपी को थाना मुंडकटी में दर्ज एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसने मित्रोल के पास पिस्तौल की नोक पर दवाओं से भरा एक ट्रक छीना था। निरीक्षक ने खुलासा किया कि साहिद का आपराधिक रिकार्ड रहा है और वह ट्रक लूट गैंग का सदस्य है। आरोपित के विरुद्ध लूट, डकैती और हत्या के अन्य गंभीर मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि इन वारदातों में शामिल अन्य फरार आरोपित भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
