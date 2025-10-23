एम्बुलेंस में ले जा रहे थे गोवंश, पुलिस पहुंची तो भाग निकले गौ-तस्कर

जागरण संवाददाता पलवल। गौ तस्कर पुलिस की नजरों से बचकर तस्करी के लिए नए-नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर थाना पुलिस ने एम्बुलेंस से तीन गोवंशी बरामद किए हैं। हालांकि तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। गौ-तस्कर शहर से चोरी किए गए गोवंशी को गोकशी के लिए ले जा रहे थे, तभी उनकी एम्बुलेंस धामाका गांव के पास खराब हो गई।

थाना सदर पलवल में ड्यूटी पर तैनात एएसआई अनिल को सूचना मिली थी कि धामाका में गो-तस्कर गोवंशी को एम्बुलेंस में भरकर गांव अहरवां होते हुए ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही एएसआई अनिल अपनी टीम के साथ सरकारी सवारी गाड़ी से तुरंत मौके पर पहुंचे।