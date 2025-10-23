एम्बुलेंस में ले जा रहे थे गोवंश, पुलिस पहुंची तो भाग निकले गौ-तस्कर
पलवल में गौ-तस्करों ने एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर गोवंश को ले जाने की कोशिश की। पुलिस के पहुंचने पर तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौ तस्करी के इस नए तरीके से पुलिस भी हैरान है और आरोपियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता पलवल। गौ तस्कर पुलिस की नजरों से बचकर तस्करी के लिए नए-नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर थाना पुलिस ने एम्बुलेंस से तीन गोवंशी बरामद किए हैं। हालांकि तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। गौ-तस्कर शहर से चोरी किए गए गोवंशी को गोकशी के लिए ले जा रहे थे, तभी उनकी एम्बुलेंस धामाका गांव के पास खराब हो गई।
थाना सदर पलवल में ड्यूटी पर तैनात एएसआई अनिल को सूचना मिली थी कि धामाका में गो-तस्कर गोवंशी को एम्बुलेंस में भरकर गांव अहरवां होते हुए ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही एएसआई अनिल अपनी टीम के साथ सरकारी सवारी गाड़ी से तुरंत मौके पर पहुंचे।
पैर और मुंह रस्सियों से बांधकर रखा
पुलिस टीम को सड़क पर खड़ी सफेद रंग की ईको एम्बुलेंस मिली। जांच करने पर पाया गया कि गाड़ी के अंदर दो बछड़े और एक गाय मौजूद थे। इनके पैर और मुंह रस्सियों से बेरहमी से बांधकर एक-दूसरे के ऊपर डाले हुए थे। पुलिस को देखकर गो-तस्कर मौके से भागने में सफल रहे।
पुलिस ने गो-तस्करों के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम की धारा और हरियाणा गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया है।
