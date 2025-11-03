Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पैरोल पर घर आए कैदी ने की आत्महत्या, अदालत ने 2024 में सुनाई थी 20 साल की सजा

    By Ankur Agnihotri Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:37 PM (IST)

    पलवल में हत्या के मामले में सजा काट रहे मंगल सिंह ने पैरोल पर घर आकर आत्महत्या कर ली। उसे 2024 में 20 साल की सजा सुनाई गई थी और 14 नवंबर 2025 को उसे जेल लौटना था। परिजनों के अनुसार, वह खुद को निर्दोष बताता था और कहता था कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में हत्या के मामले में सजा कट रहे युवक ने पैरोल पर घर आकर आत्महत्या कर ली। युवक हत्या के मामले में कुछ दिन पहले ही पैरोल पर जेल से बाहर आया था।

    जानकारी अनुसार, शहर थाना अंतर्गत हथीन मोड़ स्थित गौरेला मोहल्ला का रहने वाला मृतक मंगल सिंह उर्फ बंटी (36) हत्या के मामले में सजा काट रहा था और 72 दिन की पैरोल पर घर आया हुआ था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आत्महत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    जांच अधिकारी एएसआई नेपाल सिंह ने बताया कि मृतक के विरुद्ध थाना शहर थाना में हत्या का मामला दर्ज था। 21 सितंबर 2020 को मुकदमा नंबर 496 दर्ज किया गया था। इस मामले में अप्रैल 2024 में अदालत ने मंगल सिंह को 20 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वह जेल में बंद था। हाल ही में उसे 72 दिन की पैरोल मिली थी और 14 नवंबर 2025 को उसे दोबारा जेल लौटना था। शनिवार को उसने आगरा चौक स्थित फ्लैट में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

    मृतक के चाचा कंवरपाल ने बताया कि तीन महीने पहले ही मंगल के पिता की मौत हुई थी। स्वजन का कहना है कि मंगल खुद को निर्दोष बताता था। वह कहता था कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया।