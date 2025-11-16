Palwal Accident: कार की टक्कर से ऑटो सवार की मौत, तीन घायल

जागरण संवाददाता, पलवल। सदर थाना अंतर्गत रतीपुर गांव के समीप तेज रफ्तार कार की टक्कर से आटो सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन सवारियां घायल हो गईं। हादसे के बाद आरोपित चालक कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।



मिली जानकारी के अनुसार घरौट का रहने वाला विजयपाल रविवार देर शाम अपने आटो में सवारियों को लेकर हथीन के लिए चला था। उसके आटो में हथीन का रहने वाला जगवीर और ओमवती, फिरोजपुर गांव का रहने वाला भगत सवार था। रास्ते में रतीपुर गांव के समीप तेज रफ्तार कार ने आटो में टक्कर मार दी।