    Palwal Accident: कार की टक्कर से ऑटो सवार की मौत, तीन घायल

    By Ankur Agnihotri Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:59 PM (IST)

    पलवल में रतीपुर गांव के नजदीक एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो सवार जगवीर की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    तेज रफ्तार कार की टक्कर से आटो सवार व्यक्ति की मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, पलवल। सदर थाना अंतर्गत रतीपुर गांव के समीप तेज रफ्तार कार की टक्कर से आटो सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन सवारियां घायल हो गईं। हादसे के बाद आरोपित चालक कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।

    मिली जानकारी के अनुसार घरौट का रहने वाला विजयपाल रविवार देर शाम अपने आटो में सवारियों को लेकर हथीन के लिए चला था। उसके आटो में हथीन का रहने वाला जगवीर और ओमवती, फिरोजपुर गांव का रहने वाला भगत सवार था। रास्ते में रतीपुर गांव के समीप तेज रफ्तार कार ने आटो में टक्कर मार दी।

    टक्कर लगने से आटो में सवार चालक समेत सभी सवारियां घायल हो गईं। राहगीरों द्वारा सभी को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने जगवीर को मृत घोषित कर दिया ,जबकि ओमवती की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया ।वहीं विजयपाल और भगत का उपचार जिला नागरिक अस्पताल में चल रहा है।