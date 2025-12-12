Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पलवल में दबंगई, दो गाड़ियों से आए बदमाशों ने युवकों पर किया जानलेवा हमला; कार को भी तोड़ा

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:24 AM (IST)

    हरियाणा के पलवल में दबंगई का मामला सामने आया है। दो गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने युवकों पर जानलेवा हमला किया और उनकी कार को भी तोड़ दिया। घटना ...और पढ़ें

    Hero Image

    हमलावरों ने एक कार को टक्कर मारकर रोका और तीन लोगों के साथ मारपीट की।

    जागरण संवाददाता, पलवलमुंडकटी थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते दो गाड़ियों से आए हमलावरों ने एक कार को टक्कर मारकर रोका और तीन लोगों के साथ मारपीट की, साथ ही लूटपाट को भी अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट, मारपीट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले में सीहा के रहने वाले शिकायतकर्ता दीपक ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि नौ दिसंबर कोवह अपनी बेलीनो कार में खटेला के रहने वाले अपने साथी राहुल और दीपक के साथ सीहा जा रहे थे। मरौली रोड पर ठेके से थोड़ी आगे पहुंचे तो सामने से आई एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ने उनकी कार में जानबूझकर सीधी टक्कर मारी।

    इसी दौरान, पीछे से एक काले रंग की स्कार्पियो ने भी टक्कर मारी। दोनों गाड़ियों से कई युवक उतरे, जिनमें से शिकायतकर्ता ने ललित, रिंकु, नवीन, सोनू, अंकित, मनीष, डेली, गोरव, कृष्ण (नीतू), शुल्ली और रमेश को पहचाना। हमलावरों ने उनका रास्ता रोक कर मारपीट की। ललित, रिंकु, नवीन, सोनू और अंकित के हाथों में कट्टा और पिस्टल थी, जबकि मनीष, डेली और गोरव के हाथ में डंडे और लोहे की रॉड थीं।

    आरोपितों ने उनके साथ जमकर मारपीट की। हमलावर जाते समय, शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन, गाड़ी की चाबी, पर्स (जिसमें 7000 रुपये थे) और अन्य जरूरी कागजात लूटकर ले गए। हमलावरों ने पीड़ित की गाड़ी को भी पूरी तरह से तोड़-फोड़ दिया। इसके बाद घायलों को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया।