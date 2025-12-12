पलवल में दबंगई, दो गाड़ियों से आए बदमाशों ने युवकों पर किया जानलेवा हमला; कार को भी तोड़ा

जागरण संवाददाता, पलवल। मुंडकटी थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते दो गाड़ियों से आए हमलावरों ने एक कार को टक्कर मारकर रोका और तीन लोगों के साथ मारपीट की, साथ ही लूटपाट को भी अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट, मारपीट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

मामले में सीहा के रहने वाले शिकायतकर्ता दीपक ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि नौ दिसंबर कोवह अपनी बेलीनो कार में खटेला के रहने वाले अपने साथी राहुल और दीपक के साथ सीहा जा रहे थे। मरौली रोड पर ठेके से थोड़ी आगे पहुंचे तो सामने से आई एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ने उनकी कार में जानबूझकर सीधी टक्कर मारी।

इसी दौरान, पीछे से एक काले रंग की स्कार्पियो ने भी टक्कर मारी। दोनों गाड़ियों से कई युवक उतरे, जिनमें से शिकायतकर्ता ने ललित, रिंकु, नवीन, सोनू, अंकित, मनीष, डेली, गोरव, कृष्ण (नीतू), शुल्ली और रमेश को पहचाना। हमलावरों ने उनका रास्ता रोक कर मारपीट की। ललित, रिंकु, नवीन, सोनू और अंकित के हाथों में कट्टा और पिस्टल थी, जबकि मनीष, डेली और गोरव के हाथ में डंडे और लोहे की रॉड थीं।