    ATM में “मदद” के नाम पर महिला से ठगी, पलवल में कार्ड बदलकर 31 हजार रुपये उड़ा ले गए बदमाश

    By Kulveer Singh Chauhan Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:34 PM (IST)

    पलवल में एटीएम से पैसे निकालने गई एक महिला को बदमाशों ने मदद के बहाने ठगी का शिकार बनाया। एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से 31 हजार रुपये निकाल लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके।

    पलवल में महिला का ATM कार्ड बदलकर ठगी।

    जागरण संवाददाता, पलवल। शहर के अलवलपुर चौक स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम बूथ में महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने महिला का एटीएम कार्ड बदल दिया और महज कुछ मिनटों में उसके खाते से 31 हजार रुपये निकाल लिए। कैंप थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

    खजूरका गांव की रहने वाली पीड़िता राजकुमारी ने कैंप थाना में दी शिकायत में बताया कि वह 20 नवंबर शाम करीब छह बजे एक्सिस बैंक के अलवलपुर चौक वाले एटीएम में पैसे निकालने गई थी। राजकुमारी के अनुसार बूथ में पहले से दो-तीन युवक मौजूद थे जो मदद करने के बहाने उसके पास आए। कार्ड डालने पर मशीन ने ट्रांजेक्शन फेल का मैसेज आया।

    उन लोगों ने कहा कि कार्ड खराब हो गया है, नया कार्ड डालो और बड़ी चालाकी से उसका असली कार्ड बदल दिया। जाते-जाते बदमाशों ने उससे पिन भी पूछ लिया। जब वह घर पहुंची तो मोबाइल पर लगातार मैसेज आए कि उसके खाते से 31 हजार रुपये निकाले जा चुके हैं। राजकुमारी ने तुरंत बैंक जाकर पूरा मामला बताया और फिर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।