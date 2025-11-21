ATM में “मदद” के नाम पर महिला से ठगी, पलवल में कार्ड बदलकर 31 हजार रुपये उड़ा ले गए बदमाश

जागरण संवाददाता, पलवल। शहर के अलवलपुर चौक स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम बूथ में महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने महिला का एटीएम कार्ड बदल दिया और महज कुछ मिनटों में उसके खाते से 31 हजार रुपये निकाल लिए। कैंप थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।



खजूरका गांव की रहने वाली पीड़िता राजकुमारी ने कैंप थाना में दी शिकायत में बताया कि वह 20 नवंबर शाम करीब छह बजे एक्सिस बैंक के अलवलपुर चौक वाले एटीएम में पैसे निकालने गई थी। राजकुमारी के अनुसार बूथ में पहले से दो-तीन युवक मौजूद थे जो मदद करने के बहाने उसके पास आए। कार्ड डालने पर मशीन ने ट्रांजेक्शन फेल का मैसेज आया।