Palwal Accident: वाहन की टक्कर से बाइक सवार किशोर की मौत, जीजा घायल

जागरण संवाददाता, पलवल। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 स्थित करमन बार्डर के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार किशोर की मौत हो गई, जबकि उसका जीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आरोपित चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के स्वजन की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।

मामले में पलवल के रहने वाले साबिर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मंगलवार को वह और उसका साला सलीम बाईक पर सवार होकर पलवल से कोसीकला जा रहे थे। जब वह करमन बार्डर के निकट पहुंचे तो किसी वाहन ने बाईक में टक्कर मार दी और वह मौके से फरार हो गया।

वाहन की टक्कर से उसका साला सलीम गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डाक्टर ने उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां बुधवार को सलीम की मौत को गई।

उधर, लहरपुर से हसनपुर तक 90 लाख की लागत से बनने वाली डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास 27 फरवरी 2024 को तत्कालीन विधायक जगदीश नायर ने किया था। सड़क का निर्माण कार्य हसनपुर मार्किट कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। मार्किट कमेटी द्वारा मई 2024 में सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। प्रदूषण के चलते ग्रेप-4 लागू होने के बाद सड़क निर्माण कार्य बीच मे रोक दिया गया, उसके एक साल बीत जाने के बाद अधिकारियों ने इस सड़क की ओर मुड़ कर नही देखा।

एक साल से सड़क का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। विभाग द्वारा सड़क पर पत्थर की गिट्टियां डालकर छोड़ दी गई हैं, जिसके कारण राहगीरों को इस रास्ते से निकलने में परेशानी हो रही है। दुपहिया वाहन सड़क पर पड़ी गिट्टियों के कारण पंचर हो जाती हैं।सड़क का निर्माण कार्य एक साल से बंद पड़ा हुआ है।