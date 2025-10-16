Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Palwal Accident: वाहन की टक्कर से बाइक सवार किशोर की मौत, जीजा घायल

    By Ankur Agnihotri Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:48 PM (IST)

    पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर करमन बॉर्डर के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार किशोर सलीम की मौत हो गई और उसका जीजा साबिर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पलवल। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 स्थित करमन बार्डर के निकट अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार किशोर की मौत हो गई, जबकि उसका जीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आरोपित चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के स्वजन की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले में पलवल के रहने वाले साबिर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मंगलवार को वह और उसका साला सलीम बाईक पर सवार होकर पलवल से कोसीकला जा रहे थे। जब वह करमन बार्डर के निकट पहुंचे तो किसी वाहन ने बाईक में टक्कर मार दी और वह मौके से फरार हो गया।

    वाहन की टक्कर से उसका साला सलीम गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायल को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डाक्टर ने उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां बुधवार को सलीम की मौत को गई।

    उधर, लहरपुर से हसनपुर तक 90 लाख की लागत से बनने वाली डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास 27 फरवरी 2024 को तत्कालीन विधायक जगदीश नायर ने किया था। सड़क का निर्माण कार्य हसनपुर मार्किट कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। मार्किट कमेटी द्वारा मई 2024 में सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। प्रदूषण के चलते ग्रेप-4 लागू होने के बाद सड़क निर्माण कार्य बीच मे रोक दिया गया, उसके एक साल बीत जाने के बाद अधिकारियों ने इस सड़क की ओर मुड़ कर नही देखा।

    एक साल से सड़क का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। विभाग द्वारा सड़क पर पत्थर की गिट्टियां डालकर छोड़ दी गई हैं, जिसके कारण राहगीरों को इस रास्ते से निकलने में परेशानी हो रही है। दुपहिया वाहन सड़क पर पड़ी गिट्टियों के कारण पंचर हो जाती हैं।सड़क का निर्माण कार्य एक साल से बंद पड़ा हुआ है।

    इसी मार्ग से लहरपुर, फाटनगर,सदुआगढ़ी, काशीपुर आदि गांवों के लोग हसनपुर के लिए आते जाते हैं। तथा हसनपुर के किसान भी इसी रास्ते से खेतों पर जाते हैं। अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य मे की जा रही विभागीय अधिकारियों की लापरवाही आमजन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब सड़क निर्माण को लेकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है तो अधिकारी फोन तक नही उठाते हैं।