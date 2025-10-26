Language
    हाईवा से 435 पेटी अवैध शराब जब्त, पंजाब से बिहार ले जा रहा चालक गिरफ्तार; क्या चुनावों में इस्तेमाल होना था?

    By ANKUR AGNIHOTRIEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 10:24 AM (IST)

    पलवल पुलिस ने एक हाईवा ट्रक से 435 पेटी अवैध शराब जब्त की, जिसे पंजाब से बिहार ले जाया जा रहा था। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को संदेह है कि यह शराब बिहार में आगामी चुनावों में इस्तेमाल होने वाली थी। मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य संभावित संलिप्त लोगों की तलाश कर रही है।

    पंजाब से बिहार पहुंचाई जा रही थी शराब। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पलवल। पुलिस ने हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा स्थित कर्मन बॉर्डर पर हाईवा डंपर से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने मौके से चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो इस शराब को पंजाब से पलवल-होडल होते हुए बिहार ले जा रहा था।

    जिला पुलिस प्रवक्ता संजय कादयान के अनुसार पुलिस को 25 अक्टूबर की शाम को सूचना मिली थी कि राजस्थान नंबर का एक हाईवा डम्फर लकड़ी के फट्टों के नीचे अवैध शराब भरकर बिहार ले जा रहा है। सूचना को पुख्ता मानते हुए एएसआई महानंद ने सिपाही अमित, कुलदीप और मानवेन्द्र के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 स्थित उजीना ड्रेन पर नाकेबंदी शुरू कर दी।

    कुछ देर बाद मुखबिर द्वारा बताए गए नंबर का डंपर आता दिखाई दिया। चालक ने पुलिस नाके से पहले ही डंपर को रोक दिया, लेकिन पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम चरखी दादरी के कादमा का रहने वाला नवीन बताया। पहले उसने डंपर में सिर्फ लकड़ी के फट्टे होने की बात कही, लेकिन गहनता से पूछताछ करने पर उसने फट्टों के नीचे शराब की पेटियां होने की बात कबूल कर ली।

    बोतलों से गायब थे बार कोड स्कैनर

    तलाशी लेने पर लकड़ी के फट्टों के नीचे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां मिलीं। पुलिस ने कुल 435 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। जांच में पाया गया कि सभी बोतलों के ऊपर से बार कोड स्कैनर हटा दिए गए थे, जिससे पुलिस को तस्करी का शक हो गया।

    जांच के दौरान डंपर के अंदर कुछ चिपके हुए बार कोड स्कैनर भी मिले। चालक नवीन शराब से संबंधित कोई लाइसेंस को कब्जे में ले लिया है। आरोपी नवीन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।