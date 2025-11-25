Language
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भेजी 40 रोडवेज बसें, पलवल में यात्रियों को करना पड़ रहा घंटों इंतजार

    By Kulveer Singh Chauhan Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:13 PM (IST)

    पलवल से प्रधानमंत्री मोदी की कुरुक्षेत्र रैली के लिए 40 रोडवेज बसें भेजी गईं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। बल्लभगढ़, हथीन और मथुरा जैसे मार्गों पर बसें उपलब्ध नहीं थीं, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। नौकरी और कॉलेज जाने वालों को सुबह के समय ज्यादा दिक्कत हुई। रोडवेज जीएम ने कहा कि यात्रियों को कम परेशानी हो, इसके लिए बसों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, पलवल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुरुक्षेत्र रैली में मंगलवार को रोडवेज बसों को भेजे जाने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पलवल डिपो से कुल 40 बसें कुरुक्षेत्र भेजी गईं। इसके चलते पलवल से कई प्रमुख मार्गों पर बसें उपलब्ध नहीं हुईं। कई रूटों पर सुबह से ही बस नहीं चली तो कई रूटों पर यात्री बस के लिए घंटों का इंतजार करते नजर आए।

    बता दें कि पलवल बस स्टैंड पर इन दिनों हरियाणा रोड़वेज बसों की संख्या करीब 100 है। बल्लभगढ़, हथीन, होडल, हसनपुर, मोहना, चंडीगढ़, मथुरा, आगरा, दिल्ली, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, हिसार, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूह, अलीगढ़ आदि के लिए सीधी बसें डिपो से चलाई जाती हैं।

    मंगलवार को कुरुक्षेत्र में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए बस स्टैंड से 40 बसें भेजी गई। जिसके चलते बस स्टैंड पर बसों की संख्या आधी के करीब रह गई। सबसे ज्यादा लोकल रूप प्रभावित रहे। बल्लभगढ़, हथीन, हसनपुर, मथुरा जाने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा।

    वहीं, सुबह के समय नौकरी और कॉलेज जाने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। गंतव्य की ओर जा रही सवारियों ने इस परेशानी के चलते अपना गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी। प्राइवेट बसों वाले सवारियों का इंतजार करते हुए काफी समय लगा देते हैं।

    कई घंटे से बस के इंतजार में खड़ा हूं, कोई बताने को ही तैयार नहीं है कि बस कब आएगी। - राहुल

    यदि रैली में बसें जानी थी तो पहले ही प्रशासन को इंतजाम करने चाहिए थे बस के इंतजार में सवारियां बैठी हुई हैं। -तेजवीर

    मुझे रेवाड़ी जाना है, लेकिन वहां के लिए बस ही उपलब्ध नहीं है अब निजी बस के जरिए सफर करना पड़ेगा। - ललित

    प्रधानमंत्री की रैली में पलवल बस डिपो से 40 बसें गईं हैं। हालांकि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं आने दी जा रही है। बसों के ज्यादा फेरे लगवाए जा रहे हैं। - जितेंद्र यादव, जीएम, हरियाणा रोडवेज