Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामलीला मंचन से पहले निकाली भव्य पालकी यात्रा, श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर किया स्वागत

    By Ankur Agnihotri Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:08 PM (IST)

    पलवल के हसनपुर में रामलीला मंचन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। श्री परशुराम रामलीला कमेटी ने भव्य पालकी यात्रा निकाली जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर से शुरू होकर दशहरा मैदान पर भूमि पूजन के साथ समाप्त हुई। पालकी यात्रा में भगवान राम और अन्य पात्रों के वस्त्रों और शस्त्रों की पूजा की गई। दशहरा और अग्रसेन जयंती की भी तैयारी जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रामलीला मंचन से पहले भव्य पालकी यात्रा निकाली।

    संवाद सहयोगी, हसनपुर (पलवल)। पलवल में हर साल की तरह इस बार भी हसनपुर में रामलीला मंचन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। श्री परशुराम रामलीला कमेटी ने रविवार को भव्य पालकी यात्रा निकाली। यह यात्रा ब्रज चौरासी परिक्रमा मार्ग स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर से शुरू हुई और दशहरा मैदान (रावण दहन स्थल) पर भूमि पूजन के साथ संपन्न हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पालकी यात्रा से पहले, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, और शत्रुघ्न के वस्त्र, शस्त्र, आभूषण और रामायण पुराण की विधिवत पूजा की गई। इसके बाद सभी अस्त्र-शस्त्रों को पालकी में सजाकर यात्रा निकाली गई। पालकी तालाब चौक, महावर धर्मशाला चौक, पुराना बाजार और होली चौक से होते हुए सहनोली गांव में स्थित दशहरा मैदान पहुंची।

    वहीं, रास्ते में श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर पालकी का भव्य स्वागत किया। पालकी के साथ चल रहे रामलीला मंचन के कलाकार राम भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। शाम को रामलीला मंच का भी पूजन किया गया।

    इस अवसर पर राम की भूमिका निभाने वाले संदीप गोला, लक्ष्मण के रूप में शोभित शर्मा, सीता के रूप में योगेश शर्मा, राजा जनक के रूप में रमेश शर्मा, रावण के रूप में डा महेंद्र शर्मा, केकई के रूप में विष्णु शर्मा, अंगद के रूप में पुनीत मैथिल, बाली-सुग्रीव के रूप में कमल शर्मा और ग्यालाल शर्मा मौजूद थे। कमेटी के सदस्यों में वीरेंद्र शर्मा और रतीराम शर्मा भी शामिल थे।

    दशहरा और अग्रसेन जयंती की भी तैयारियां जारी

    हसनपुर में 28 सितंबर को अग्रसेन जयंती और दो अक्टूबर को दशहरा मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। दशहरा मेले के लिए रावण का पुतला बनाया जा रहा है, और पूरे बाजार को रंगीन लाइटों से सजाया जा रहा है।

    अग्रसेन कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इस साल अग्रसेन जयंती को धूमधाम से मनाया जाएगा और इस दिन बाजार में आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएंगी।