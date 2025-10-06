हाथ-पैर बांधे और मुंह पर लगाई टेप, पलवल में कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर 55 लाख की डकैती
पलवल में हथियारबंद बदमाशों ने एक कारोबारी और विहिप नेता के परिवार को बंधक बनाकर 55 लाख की डकैती की। लुटेरे 22 लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर लूट ले गए। बदमाशों ने परिवार को कुर्सी पर बांधकर मुंह पर टेप लगा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है आशंका है कि बदमाशों ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया।
जागरण संवाददाता, पलवल। हरियाणा के पलवल जिले में बदमाशों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। रविवार रात को कैंप थाना क्षेत्र के धौलागढ़ गांव में हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने कारोबारी और विश्व हिंदू परिषद के हरियाणा प्रांत सेवा प्रमुख के परिवार को बंधक बनाकर 55 लाख की डकैती को अंजाम दिया।
इस वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लुटेरे घर से 22 लाख रुपये नकद, करीब 30 तोले सोने-चांदी के आभूषण लूटकर ले गए। वारदात के बाद बदमाश कारोबारी के घर खड़ी स्कूटी और बाइक पर सवार होकर आसानी से फरार हो गए।
मामले के बारे में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद के हरियाणा प्रांत सेवा प्रमुख ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि उनकी चीरवाड़ी गांव में टाइल की फैक्ट्री है। रविवार की देर रात करीब एक बजे वह अपनी पत्नी हरवती और बेटे यश के साथ अलग-अलग कमरों में सो रहे थे। तभी पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह उनके कमरे में पहुंचे। वहां उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधे चार युवकों को देखा। इनमें से दो के हाथ में पिस्तौल और दो के हाथ में चाकू थे।
बदमाशों ने उसे, उसकी पत्नी और बेटे को घर की लॉबी में कुर्सियों पर बैठाकर, पिस्तौल के बल पर उनके हाथ-पैर बांध दिए और मुंह पर टेप लगा दी। इसके बाद, उन्होंने उनकी पत्नी से अलमारी की चाबी छीनी और अलमारी में रखे 22 लाख रुपये नकद और 25-30 तोले सोने-चांदी के जेवर लूट लिए।
इसके बाद लुटेरे घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को बंद कर घर में खड़ी बाइक और स्कूटी को लेकर फरार हो गए। वे घर में खड़ी कार की दोनों चाबियां और उनका मोबाइल फोन, अलमारी की चाबी व अन्य कागज़ात भी जबरदस्ती लूटकर ले गए।
बदमाशों के जाने के बाद, ओमप्रकाश और उनकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ-पैर खोले और मुंह से टेप हटाई। इसके बाद, ओमप्रकाश ने अपने भाई को फ़ोन किया और फिर शोर मचाया, जिससे आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए। घटना की सूचना तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को दी गई।
सूचना मिलने पर, पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पुलिस ने ओमप्रकाश की लिखित शिकायत के आधार पर अज्ञात लुटेरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ और सीन आफ क्राइम टीम को बुलाया गया।
बदमाशों ने रेकी कर दिया वारदात अंजाम
आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने इस पूरी वारदात को रेकी लेकर अंजाम दिया है। जिस स्थान पर यह वारदात हुई, वह गांवों के बीचों बीच स्थित है। आसपास घर और घनी आबादी है। लेकिन बदमाशों ने बेखौफ अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया।
बदमाश इस वारदात को अंजाम देने के लिए आसपास घरों की छतों पर चढ़कर कारोबारी के घर में दाखिल हुए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित आसानी से घर के सामने वाले दरवाजे से फरार हो गए।
