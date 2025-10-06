Haryana Weather: अचानक बदला मौसम का मिजाज, डेढ़ घंटे की बारिश से शहर में जन जीवन अस्त-व्यस्त
पलवल में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कई इलाकों में जलभराव हुआ जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और दुकानों में भी पानी घुस गया। बिजली कटौती ने भी लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है।
जागरण संवाददाता, पलवल। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के पहले दिन सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश ने मानसून की यादें ताजा कर दीं। दोपहर करीब एक बजे शुरू हुई बारिश दोपहर ढाई बजे तक जारी रही और पूरे शहर को भिगोती रही।
बारिश के दौरान चली हवाओं ने ठंडी हवाएं फैलाकर मौसम को सुहावना बना दिया। हालांकि कई जगहों पर जलभराव से काफी परेशानी हुई, लेकिन बारिश ने भीषण गर्मी से राहत जरूर दिलाई। दिन भर काले बादल छाए रहे।
गौरतलब है कि बारिश न होने के कारण रविवार तक लोग गर्मी और उमस से परेशान थे। हालांकि, सोमवार को काले बादलों ने सूरज की किरणों से कुछ राहत दिलाई।
दोपहर एक बजे शहर पर छाए बादलों ने गरज-चमक के साथ बारिश की। सोमवार की तेज बारिश के कारण बस स्टैंड परिसर, मीनार गेट चौक, कमेटी चौक, हुडा चौक, रेलवे रोड समेत कई जगहों पर जलभराव हो गया और सड़कें जलमग्न हो गईं।
इसके चलते दोपहिया और चार पहिया वाहन सड़कों पर फंस गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ ही देर में राष्ट्रीय राजमार्ग समेत शहर की सड़कों पर पानी की नदी जैसी लहरें उठने लगीं। इससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। शाम तक सड़कें तालाब जैसी हो गईं।
हालात यह थे कि कई वाहन पानी के कारण बीच सड़क पर ही रुक गए और लोग उन्हें घसीटते हुए नज़र आए। रेलवे रोड, अलीगढ़ रोड और बस स्टैंड मार्केट की दुकानों में बारिश का पानी भर गया। शहर की सभी सड़कों पर तीन से चार फीट पानी बह निकला। बस स्टैंड सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है।
बारिश के पानी से शहर भीगा, निचले इलाकों में पानी भर गया
पलवल-मोहना रोड, सब्जी मंडी रोड, रेलवे रोड, माल गोदाम रोड, ओल्ड जीटी रोड और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रोड समेत शहर की मुख्य सड़कें जलमग्न हो गईं। इसके अलावा, कृष्णा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, मोहन नगर, कैलाश नगर, प्रकाश विहार कॉलोनी, शमशाबाद, अलीगढ़ रोड, सल्लागढ़, लोहागढ़, कुसलीपुर, दया बस्ती, रामनगर, तुहीराम कॉलोनी और देवनगर में पानी भर गया।
यहां तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग भी जलमग्न हो गया। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय, जिला नगर आयुक्त कार्यालय, महिला थाना और जन स्वास्थ्य विभाग सहित सरकारी कार्यालय भी प्रभावित हुए। बस अड्डा परिसर में भी पानी भर गया। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण, पानी कई घंटों तक जमा रहा, जिससे आम जनता और प्रशासनिक अधिकारियों, दोनों को असुविधा हुई।
लंबी बिजली कटौती जारी
जिले के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बिजली की भारी कटौती जारी रही। कई इलाकों में तीन से चार घंटे तक बिजली कटौती रही। बारिश ने जहाँ गर्मी से राहत दी, वहीं लोगों को उम्मीद थी कि अब बिजली कटौती कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बारिश के बावजूद, कई घंटों तक बिजली कटौती जारी रही, जिससे लोग बिना बिजली के रहे।
तीन से पांच घंटे तक गुल रहती है बिजली
हुडा सेक्टर 2 निवासी देवेंद्र गुप्ता, सिद्धार्थ डागर, शुभम गुप्ता, हरिओम और देव नगर निवासी डिंपल मंगला ने बताया कि दोपहर एक बजे से बिजली गुल है। शिकायत केंद्र पर कोई फ़ोन नहीं उठाता और अगर लोग जाते भी हैं तो कोई कर्मचारी नहीं मिलता।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।