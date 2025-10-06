त्योहारों पर साइबर ठगी से कैसे बचें? SP वरुण सिंगला ने लोगों को दी ये सलाह

पलवल के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने त्योहारी सीजन में लोगों को साइबर ठगी से सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले जांच करने और ओएलएक्स पर होने वाली धोखाधड़ी से सतर्क रहने की बात कही है। एसपी ने नौकरी और शादी के नाम पर होने वाले धोखे से बचने और किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में 1930 पर कॉल करने का आग्रह किया।

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने त्योहारी सीजन में आमजन को साइबर ठगों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी तरह-तरह के लुभावने आफर देकर ठगी का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए बिना जांचे-परखे किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन न करें।

पुलिस अधीक्षक ने साइबर अपराधों की जानकारी देते हुए बताया कि आज की डिजिटल दुनिया में साइबर क्रिमिनल इंटरनेट के माध्यम से लोगों को लोभ-लालच में फंसाकर ठगी करते हैं। ऐसे में जागरूकता अपनाकर ही साइबर ठगी से बचा जा सकता है।

एसपी ने बताया कि ओएलेक्स वेबसाइट पर पुरानी वस्तुओं की खरीद-बिक्री के नाम पर भी धोखाधड़ी की जा रही है। ठग, खरीदार बनकर काल करते हैं और वस्तु खरीदने की इच्छा जताते हैं। वे बातों में फंसाकर लोगों से पिन डलवा लेते हैं, जिससे उनके खाते से पैसे कट जाते हैं।