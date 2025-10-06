त्योहारों पर साइबर ठगी से कैसे बचें? SP वरुण सिंगला ने लोगों को दी ये सलाह

Language
    By Ankur Agnihotri Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:43 PM (IST)

    पलवल के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने त्योहारी सीजन में लोगों को साइबर ठगी से सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन करने से पहले जांच करने और ओएलएक्स पर होने वाली धोखाधड़ी से सतर्क रहने की बात कही है। एसपी ने नौकरी और शादी के नाम पर होने वाले धोखे से बचने और किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में 1930 पर कॉल करने का आग्रह किया।

    त्योहारों पर साइबर ठगों से रहें सावधान, लुभावने आफर से हो सकती है ठगी- एसपी

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने त्योहारी सीजन में आमजन को साइबर ठगों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी तरह-तरह के लुभावने आफर देकर ठगी का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए बिना जांचे-परखे किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन न करें।

    पुलिस अधीक्षक ने साइबर अपराधों की जानकारी देते हुए बताया कि आज की डिजिटल दुनिया में साइबर क्रिमिनल इंटरनेट के माध्यम से लोगों को लोभ-लालच में फंसाकर ठगी करते हैं। ऐसे में जागरूकता अपनाकर ही साइबर ठगी से बचा जा सकता है।

    एसपी ने बताया कि ओएलेक्स वेबसाइट पर पुरानी वस्तुओं की खरीद-बिक्री के नाम पर भी धोखाधड़ी की जा रही है। ठग, खरीदार बनकर काल करते हैं और वस्तु खरीदने की इच्छा जताते हैं। वे बातों में फंसाकर लोगों से पिन डलवा लेते हैं, जिससे उनके खाते से पैसे कट जाते हैं।

    • अपनी कोई भी निजी जानकारी, खासकर बैंकिंग डिटेल्स, किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें।
    • पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नौकरी, विदेश भेजने या शादी के नाम पर जल्दबाजी में किसी के बहकावे में न आएं और न ही कोई भुगतान करें।
    • धोखाधडी होनें पर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर काल करें।