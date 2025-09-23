Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जवान बेटे की करंट लगने से मौत, परिवार में मचा कोहराम और गांव में पसरा मातम

    By kulveer singh chauhan Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:54 PM (IST)

    पलवल के होडल में एक दुखद घटना घटी जिसमें इंटरनेट का तार लगाते समय एक 26 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के भाई की शिकायत पर कंपनी के मालिक इंजीनियर और सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि लापरवाही के चलते युवक को बिना सुरक्षा उपकरणों के हाई-टेंशन लाइन पर चढ़ाया गया जिससे यह हादसा हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image
    इंटरनेट का तार बिछा रहे युवक की करंट से मौत।

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में होडल में हाई-टेंशन लाइन के खंभे पर इंटरनेट का तार बिछा रहे 26 वर्षीय युवक की करंट से मौत हो गई। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के मालिक, इंजीनियर और सुपरवाइजर के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    होडल थाना प्रभारी सोमपाल के अनुसार, मामले में मथुरा (उत्तर प्रदेश) के खानपुर गांव के रहने वाले राजवीर शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका 26 वर्षीय भाई देवेश शर्मा, एक्सट्रीम नेटवर्क कंपनी में काम करता था। वह कंपनी के मालिक दुष्यंत, इंजीनियर अजीत वर्मा और एक सुपरवाइजर के अधीन इंटरनेट (वाई-फाई) तार डालने का काम करता था।

    शिकायत के मुताबिक, रविवार को छुट्टी होने के बावजूद तीनों आरोपितों ने देवेश को पुन्हाना मोड़ के पास भारत गैस एजेंसी पर इंटरनेट का तार डालने के लिए बुला लिया। आरोप है कि तीनों की मौजूदगी में देवेश को बिना किसी सुरक्षा उपकरण और बिना बिजली काटी 11 हजार वोल्ट की हाई-टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ा दिया गया। इससे देवेश को तेज करंट लगा और वह बुरी तरह झुलसकर नीचे गिर पड़ा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। राजवीर को देर रात उनके जीजा मुकेश कुमार ने घटना की सूचना दी।

    राजवीर का आरोप है कि उनके भाई की मौत कंपनी के मालिक, इंजीनियर और सुपरवाइजर की घोर लापरवाही की वजह से हुई है।