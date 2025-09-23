जवान बेटे की करंट लगने से मौत, परिवार में मचा कोहराम और गांव में पसरा मातम

पलवल के होडल में एक दुखद घटना घटी जिसमें इंटरनेट का तार लगाते समय एक 26 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के भाई की शिकायत पर कंपनी के मालिक इंजीनियर और सुपरवाइजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि लापरवाही के चलते युवक को बिना सुरक्षा उपकरणों के हाई-टेंशन लाइन पर चढ़ाया गया जिससे यह हादसा हुआ।

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में होडल में हाई-टेंशन लाइन के खंभे पर इंटरनेट का तार बिछा रहे 26 वर्षीय युवक की करंट से मौत हो गई। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के मालिक, इंजीनियर और सुपरवाइजर के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

होडल थाना प्रभारी सोमपाल के अनुसार, मामले में मथुरा (उत्तर प्रदेश) के खानपुर गांव के रहने वाले राजवीर शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका 26 वर्षीय भाई देवेश शर्मा, एक्सट्रीम नेटवर्क कंपनी में काम करता था। वह कंपनी के मालिक दुष्यंत, इंजीनियर अजीत वर्मा और एक सुपरवाइजर के अधीन इंटरनेट (वाई-फाई) तार डालने का काम करता था।

शिकायत के मुताबिक, रविवार को छुट्टी होने के बावजूद तीनों आरोपितों ने देवेश को पुन्हाना मोड़ के पास भारत गैस एजेंसी पर इंटरनेट का तार डालने के लिए बुला लिया। आरोप है कि तीनों की मौजूदगी में देवेश को बिना किसी सुरक्षा उपकरण और बिना बिजली काटी 11 हजार वोल्ट की हाई-टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ा दिया गया। इससे देवेश को तेज करंट लगा और वह बुरी तरह झुलसकर नीचे गिर पड़ा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। राजवीर को देर रात उनके जीजा मुकेश कुमार ने घटना की सूचना दी।