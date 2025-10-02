अचानक नगर परिषद कार्यालय पहुंचे उपायुक्त, हाजिरी रजिस्टर में अनियमितता मिलने पर लगाई फटकार

उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ ने पलवल नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई और कबाड़ को बाहर करने के निर्देश दिए। हाजिरी रजिस्टर में अनियमितता पाए जाने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई गई। जन्म-मृत्यु पंजीकरण केंद्र की जांच की गई और कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने की चेतावनी दी गई। लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

जागरण संवाददाता,पलवल। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बुधवार की सुबह नगर परिषद (नप) कार्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए सफाई व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने हाजिरी व मूवमेंट रजिस्टर की भी जांच की, जिसमें अनियमितता मिलने पर अधिकारियों व कर्मचारियों को फटकार भी लगाई।

उपायुक्त सुबह करीब 10:50 बजे नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के प्रवेश द्वार पर पानी के जमावड़े पर उन्होंने नाखुशी जाहिर की। कार्यालय के अंदर प्रवेश करने पर उन्हें सफाई व्यवस्था में खामियां मिलीं। साथ ही कबाड़ा भी मिला। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कबाड़ा वस्तुओं को कार्यालय के अंदर न रखें। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। उपायुक्त ने कार्यालय में स्थापित जन्म-मृत्यु पंजीकरण केंद्र की भी विशेष रूप से पड़ताल की, जिसमें नियुक्त कर्मचारियों से उन्होंने व्यवस्था की जानकारी ली।

साथ ही आम जनमानस से भी सीधी बातचीत करते हुए व्यवस्थाओं की पड़ताल की। इसके उपरांत वे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कक्ष में गए। वहां उन्होंने ड्यूटी पर आये सभी कर्मचारियों को बुलाते हुए हाजिरी व मूवमेंट रजिस्टर की जांच की। तीन अधिकारी सहित दो अन्य कर्मचारियों की बीते दिवस की हाजिरी न लगाए जाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की।

उन्होंने हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगाने वाले कर्मियों की पड़ताल करते हुए अवकाश पर रहने वाले कर्मियों की लिखित पत्र तलब किया। लिखित अवकाश प्रार्थना पत्रों की जांच में भी उन्होंने एक लिपिक के आवेदन पत्र में हुए हस्ताक्षरों का मिलान उसकी हाजिरी रजिस्टर में किये हस्ताक्षर किया तो उसमें भी गड़बड़ी मिली।

इस पर उपायुक्त ने कड़ा ऐतराज जताया। इसके अलावा कई गैर-हाजिर कर्मचारियों के अवकाश के प्रार्थना पत्र नहीं मिले। कुछ कर्मचारियों के संदर्भ में बताया गया कि वे फील्ड में हैं, जिस पर उपायुक्त ने मूवमेंट रजिस्टर की जांच की, लेकिन मूवमेंट रजिस्टर में पाया गया कि संबंधित कर्मचारियों ने मूवमेंट भरा ही नहीं है।