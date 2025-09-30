Language
    केंद्रीय राज्यमंत्री गुर्जर ने किया कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

    By Ankur Agnihotri Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:41 PM (IST)

    केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के नंदवाला गांव में 76 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण किया जिनमें अमृत सरोवर और श्मशान भूमि की चारदीवारी शामिल है। उन्होंने 50 लाख रुपये के नए विकास कार्यों की घोषणा की और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

    केंद्रीय राज्यमंत्री गुर्जर ने नंदावाला गांव में किया विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास

    जागरण संवादताता, पलवल। पलवल में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोमवार को जिले के गांव नंदवाला में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिनमें अमृत सरोवर तालाब, रास्ते, श्मशान भूमि की चारदीवारी, स्वागत द्वार, कुए की मरम्मत आदि कार्य शामिल रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस अवसर पर उन्होंने लगभग 76 लाख रुपये से किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया और लगभग 50 लाख रुपये से नए विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर का गांव में पहुंचने पर परंपरागत ढंग से नागरिक अभिनंदन किया गया। ग्रामीणों द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के समक्ष मांगे रखी गई, जिन्हें केंद्रीय मंत्री ने पूरा करवाने का आश्वासन दिया।

    केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में देश-प्रदेश का चहुंमुखी विकास कर रही है। वर्तमान सरकार के कामकाज से देश-प्रदेश का हर वर्ग खुश है। सरकार की ओर से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई।

    महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन व चूल्हा दिया गया। हर घर नल से जल पहुंचाया गया है। वन रैंक वन पेंशन स्कीम के तहत सेना के जवानों का सम्मान किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण और सम्मान के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार सहित युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरियां दी गई हैं।

    सरकार की ओर से बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए योजनाएं क्रियांवित कर उन्हें लाभांवित किया गया है। इस दौरान उन्होंने कजाकिस्तान में आयोजित हुई 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने प्रदेश व क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले कपिल बैसला को सम्मानित कर अपनी शुभकामनाएं दी।

    इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला, पूर्व विधायक दीपक मंगला, पूर्व विधायक केहर सिंह रावत, हरेंद्रपाल राणा, वीरपाल दीक्षित, नगर परिषद पलवल के चेयरमैन डा यशपाल, महेंद्र भडाना सतबीर पटेल, वीरेंद्र शर्मा, भगत सिंह घुघेरा, नन्दावाला गांव के सरपंच संजीव बैसला समेत कई लोग मौजूद रहे।