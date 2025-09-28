पलवल में नशा तस्कर गिरफ्तार, लाखों की हेरोइन बरामद

हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पलवल में छापेमारी कर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 184 ग्राम हेरोइन 6.10 ग्राम एमडीएमए और 332850 रुपये की नकदी बरामद की गई है जिनकी कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।

जागरण संवाददाता, पलवल। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत एनसीबी फरीदाबाद इकाई की टीम ने जिले में छापेमारी कर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। टीम ने तस्कर के पास से भारी मात्रा में हेरोइन, एमडीएमए और लाखों रुपये की नकदी बरामद की है। ब्यूरो प्रमुख/महानिदेशक ओ.पी. सिंह के सख्त दिशा-निर्देश पर प्रदेश भर में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

एनसीबी फरीदाबाद इकाई के प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज सांगवान ने बताया कि एसआई जयवीर अपनी टीम के साथ शहर में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि न्यू कॉलोनी में एक व्यक्ति नशा बेच रहा है। टीम ने तुरंत घेराबंदी कर कैंप थाना क्षेत्र निवासी आरोपी पारस को पकड़ लिया। राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 184 ग्राम हेरोइन, 6.10 ग्राम एमडीएमए और 332,850 रुपये की नकदी बरामद की गई। बरामद हेरोइन और एमडीएमए की कीमत करीब 50 लाख रुपये आंकी गई है।

यह मात्रा मध्यम मात्रा की श्रेणी में आती है, जिसके आधार पर कैंप थाने में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी से बरामद नकदी से पता चलता है कि पारस लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है और यह एक संगठित मादक पदार्थ तस्करी गिरोह हो सकता है। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा।