Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पलवल में नशा तस्कर गिरफ्तार, लाखों की हेरोइन बरामद

    By Ankur Agnihotri Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:11 PM (IST)

    हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पलवल में छापेमारी कर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 184 ग्राम हेरोइन 6.10 ग्राम एमडीएमए और 332850 रुपये की नकदी बरामद की गई है जिनकी कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पलवल में छापेमारी कर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पलवल। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत एनसीबी फरीदाबाद इकाई की टीम ने जिले में छापेमारी कर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है।

    टीम ने तस्कर के पास से भारी मात्रा में हेरोइन, एमडीएमए और लाखों रुपये की नकदी बरामद की है। ब्यूरो प्रमुख/महानिदेशक ओ.पी. सिंह के सख्त दिशा-निर्देश पर प्रदेश भर में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनसीबी फरीदाबाद इकाई के प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज सांगवान ने बताया कि एसआई जयवीर अपनी टीम के साथ शहर में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि न्यू कॉलोनी में एक व्यक्ति नशा बेच रहा है।

    टीम ने तुरंत घेराबंदी कर कैंप थाना क्षेत्र निवासी आरोपी पारस को पकड़ लिया। राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 184 ग्राम हेरोइन, 6.10 ग्राम एमडीएमए और 332,850 रुपये की नकदी बरामद की गई। बरामद हेरोइन और एमडीएमए की कीमत करीब 50 लाख रुपये आंकी गई है।

    यह मात्रा मध्यम मात्रा की श्रेणी में आती है, जिसके आधार पर कैंप थाने में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    उन्होंने बताया कि आरोपी से बरामद नकदी से पता चलता है कि पारस लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है और यह एक संगठित मादक पदार्थ तस्करी गिरोह हो सकता है। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा।

    रिमांड का मुख्य उद्देश्य इस अवैध धन के मुख्य आपूर्तिकर्ताओं, सहयोगियों और स्रोतों की पहचान करना है, ताकि इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया जा सके।