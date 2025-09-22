हथीन को नूंह से जोड़ने वाली सड़क जल्द होगी शुरू, तीन लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ

हथीन को नूंह से जोड़ने वाली सड़क का 95% निर्माण पूरा हो गया है। साढ़े पांच करोड़ की लागत से बनी इस सड़क से तीन लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। जर्जर हालत के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी दैनिक जागरण ने इस मुद्दे को उठाया था। सड़क बनने से कई गांवों को लाभ होगा और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

जागरण संवाददाता, पलवल। हथीन को जिला नूंह से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। 12 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है। साढ़े पांच करोड़ रुपये की लागत से हो रहे सड़क के निर्माण से क्षेत्र की तीन लाख से अधिक की आबादी को लाभ मिलेगा। अगले माह तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है।

बता दें कि हथीन-नूंह रोड काफी समय से जर्जर हालत में था। स्थानीय लोग इस सड़क को लंबे समय से बनाने की मांग कर रहे थे। सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण यहां से हल्के और भारी वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया था।

गांव स्वामीका व छांयसा के मध्य कई किलोमीटर तक सड़क में इतने गड्ढे बने गए थे कि यहां पर सड़क का नामोनिशान तक नहीं बचा था इसकी हालत इतनी खराब थी कि इस मार्ग पर चलने वाली रोडवेज बस सेवा भी बंद कर दी गई थी। लोग मजबूरी में वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने को मजबूर हो रहे थे, जिससे उनका समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही थी।

साढ़े पांच करोड़ रुपये में बन रही सड़क दैनिक जागरण ने भी स्थानीय लोगों की समस्या को कई बार प्रमुखता से प्रकाशित किया था। लोगों की मांग को देखते हुए करीब नौ महीने पहले इस जर्जर सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू करवाया गया था। विभाग ने पांच करोड़ 52 लाख की लागत से इस सड़क के निर्माण का जिम्मा रविन्द्र नाम के ठेकेदार को दिया था। इसके बाद करीब नौ माह पहले इसका निर्माण भी शुरू हो गया था।

अब इसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस सड़क के बनने से हथीन शहर समेत आसपास के गांवों की आबादी को बड़ा फायदा होगा। नूंह से आवागमन करने वाले लोगों का आसानी से आवागमन हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में यातायात सुगम होने से आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। इसके निर्माण से गांव स्वामिका, छांयसा, मठेपुर, बीघावली, अकबरपुर नाटोल, हथीन, घरोट, मीरका आदि गांवों को विशेष लाभ होगा। सड़क के बन जाने से न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि बस सेवाएं फिर शुरू होने से आमजन को राहत मिलेगी।