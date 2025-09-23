Language
    पलवल में जीएसटी बचत उत्सव को लेकर ग्राहक खुश, जानिए कितने घट गए गाड़ियों के दाम

    By Ankur Agnihotri Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:19 PM (IST)

    पलवल में जीएसटी की दरें कम होने से नवरात्र के पहले दिन बाजार में रौनक दिखाई दी। कारों और मोटरसाइकिलों के दामों में कमी आई है जिससे ग्राहकों में उत्साह है। हीरो महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों पर भारी छूट दी है। व्यापार मंडल ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है जिससे व्यापारियों और आम जनता दोनों को फायदा होगा।

    महेंद्रा के शोरूम के बाहर स्कॉर्पियों कार को पसंद करता युवा सुहेल। जागरण

    जागरण संवाददाता, पलवल। जीएसटी की कम दरें सोमवार से लागू हो गई हैं। नवरात्र के पहले दिन लोगों को कई चीजों को दामों में कमी देखने को मिली। बाजार में जीएसटी के बाद कम हुए दामों को लेकर ग्राहक दुकानों पर दाम पूछते दिखे। जो लोग पिछले कई दिनों से कार, माेटरसाइकिल खरीदने का मन बना रहे थे। वे सुबह से ही शहर के विभिन्न मोटरसाइकिल व कार के शोरूम में पहुंचकर अपनी मन पसंद वाहनों के एस्टीमेट बनाते दिखे।

    उनका कहना था कि सभी मोटरसाइकिलों पर सात हजार से करीब 15 हजार रुपये तक रेट कम हुए हैं।इससे छोटे वाहन चालकों को काफी राहत मिली है। हीरो मोटर साइकिल के शोरूम देव वाहन के डायरेक्टर सिद्धार्थ चौहान ने बताया कि सोमवार से शुरू हुए नवरात्र में मिली जीएसटी में छूट के चलते ग्राहक बाजार में निकला है। ग्राहक जीएसटी की कम दरों को लेकर उत्साहित है।

    हीरो ने अपनी गाड़ियों की कीमत 15,743 रुपये तक कम कर दी है। हीरो की सबसे सस्ती बाइक एचएफ डिलक्स अब 54,933 रुपये में मिल रही है, जो पहले 60,738 रुपये की थी। सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक स्प्लेंडर प्लस भी अब 6,820 रुपये तक सस्ती हो गई है, जिसकी शुरुआती कीमत 73,346 रुपये है।

    रसूलपुर चौक स्थित टीवीएस के शोरूम में पहुंचे लोग सेल्समैन से विभिन्न मॉडल के रेट पूछकर गाड़ी पसंद कर रहे थे। अलावलपुर से आए महेश ने बताया कि वह कालेज में पढ़ते हैं। कॉलेज आने जाने के लिए मोटर साइकिल खरीदनी थी।

    पिछले 15 दिन पितृ पक्ष होने के कारण बाइक नहीं खरीदी थी। आज पहला नवरात्र है। इसलिए आज ही मोटर साइकिल खरीदने आया हूं। जीएसटी कम होने के कारण मोटर साइकिल की खरीद पर करीब दस हजार रुपये की बचत हुई है। शोरूम के सेल्समैन ने बताया कि शोरूम पर अभी दोपहर तक दस से अधिक मोटर साइकिल की ब्रिकी हो चुकी है।

    महिंद्रा शोरूम के सेल्स मैनेजर सुमित ने बताया कि महेंद्रा ने अपनी एक्सयूवी थ्री एक्सओ की कीमत में 1.56 लाख रुपये की भारी कमी की है, जो अब 7.28 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके अलावा, लोकप्रिय थार की कीमत 1.32 लाख रुपये तक घट गई है।

    स्कॉर्पियो के विभिन्न मॉडलों पर 81 हजार से एक लाख 45 हजार तक की छूट मिल रही है। सुबह से अभी तक 25 कामर्शियल व निजी वाहन की बुकिंग हो चुकी है। स्कॉर्पियों खरीदने आए सुहेल व इरशाद ने बताया कि वह पिछले महीने से ही गाड़ी खरीदने की तैयारी में थे। मगर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त को लाल किला से जीएसटी कम करने की गई घाेषणा के बाद उन्होंने नवरात्र पर ही गाड़ी लेने का मन बनाया था।

    टाटा शोरूम के सेल्स मैनेजर चमन गौतम ने बताया कि टाटा सबसे सस्ती कार टिएगो अब 4.57 लाख रुपये से शुरू हो रही है, जिस पर 75,000 रुपये तक की बचत है। वहीं, नेक्सान पर सबसे ज्यादा 1.55 लाख रुपये की छूट मिली है, जिसकी शुरुआती कीमत अब 7.31 लाख रुपये है।

    इसके साथ-साथ कंपनी कुल 2 लाख रुपये तक के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दे रही है। हैरियर और सफारी भी 1.48 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं। आज शोरूम में करीब छह गाड़ियाें की बुकिंग हुई है।

    सरकार की घोषणा का व्यापार मंडल ने किया स्वागत

    जीएसटी स्लैब कम किए जाने और अब दो तरह के ही जीएसटी टैक्स लगने की सरकार की घोषणा का व्यापार मंडल ने स्वागत किया है। व्यापाल मंडल, जिला पलवल के जिलाध्यक्ष संदीप गोयल, रोहताश खत्री, जयहिंद बंसल, सरदार हरेंद्र सिंह, देवेंद्र गुप्ता, राजेंद्र सिंह पृथला वाले, मनाेज बंसल तथा संजय गर्ग ने केंद्र सरकार कर घोषणा का स्वागत कर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि इससे व्यापारियों को टैक्स अदा करने में भी आसानी होगी। काफी समय व धन बचेगा। महंगाई भी कम होगी। जिसका सीधा फायदा आम लोगों मिलेगा।