मर्चेंट नेवी की नौकरी के नाम पर 6 लाख की ठगी, पलवल के युवक को मलेशिया-दुबई घुमाया फिर मुंबई छोड़कर हुए फरार
पलवल के एक युवक को मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपये की ठगी हुई। ठगों ने उसे मलेशिया और दुबई घुमाया, फिर मुंबई में छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पलवल। जिले के युवक के साथ मर्चेंट नेवी की नौकरी लगाने के नाम पर छह लाख रुपये की ठगी की मामला समाने आया है। ठग युवक को मलेशिया, फिर दुबई और थाईलैंड भेजने की बात कहकर महीनों तक घुमाता रहा। जब नौकरी नहीं लगी तो उसे मुंबई में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामले में डाढ़ौता के रहने वाले शुभम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि फरीदाबाद के शहाजीपुर के रहने वले बन्टी ने उसे मई 2025 में संपर्क किया और कहा कि उसका जीजा इंडियन नेवी में बड़ा अफसर है, वह मर्चेंट नेवी में आसानी से नौकरी लगा देगा। आरोपित ने उससे पहले 1.50 लाख रुपये नकद लिए गए। फिर फोनपे से 4.50 लाख रुपये और वसूले गए।
निजी कंपनी में बनाया बंदी
इसके बाद उसे नोएडा के सेक्टर-15 में एक फर्जी मरीन ट्रेनिंग सेंटर में 15-16 दिन रखा गया। 29 मई 2025 को टूरिस्ट वीजा पर मलेशिया की टिकट कराई गई, लेकिन शुभम को दिल्ली से बेंगलुरु और फिर मुंबई ले जाया गया। मुंबई स्थित एक निजी कंपनी में शुभम सहित दर्जनों युवकों को बंदी बनाकर रखा गया।
24 जून 2025 को उसे दुबई भेज दिया गया, वहां होटल में 20 दिन तक कैद रखा, नौकरी नहीं लगी। फिर वापस मुंबई लाकर थाईलैंड भेजने की बात कही। जब शुभम ने मना किया तो उसे धमकाकर बाहर निकाल दिया और फोन बंद कर लिया। शुभम किसी तरह ट्रेन पकड़कर अपने घर लौटा।
उसने पुलिस को बताया कि बन्टी का बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जो एयरपोर्ट पर भी अपने एजेंट रखता है और मानव तस्करी के साथ-साथ विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी करता है।
